Украина подала в ВТО иск против РФ за введение транзитных ограничений

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Украина в рамках своего членства во Всемирной торговой организации подала иск против России за введенные ею с 2016 года многочисленные транзитные ограничения в отношении украинских товаров, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

Как отмечается, Украина направила в ВТО требование о формировании группы экспертов в рамках этого дела.

Как подчеркнули в Минэкономразвития, в результате введенных Россией ограничений украинский экспорт в третьи страны, а именно — Казахстан и Киргизию — значительно сократился, а порядка 79% поставок в Казахстан и 95% поставок в Киргизию были в той или иной степени подвержены негативному влиянию из-за транзитных ограничений.

"В прошлом году Минэкономразвития начало процесс урегулирования торгового спора в рамках ВТО. Однако на первом этапе Россия была не готова и не приняла мер по отмене неправомерных решений в сфере транзита, и потому украинская сторона продолжила рассмотрение дела по установленной процедуре", — сообщили в Минэкономразвития.

"Девятого февраля 2017 года Украина направила в ВТО требование о создании группы экспертов в рамках дела о многочисленных ограничениях транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Киргизию", — говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года Киев направил в ВТО запрос на проведение консультаций с РФ по поводу ограничения транзита украинских товаров, который был введен с 1 января 2016 года. Консультации были запланированы на 10 ноября. По словам заместителя министра экономического развития и торговли, торгового представителя Украины Наталии Микольской, эти консультации не дали ожидаемого результата, в связи с чем Киев заявил о намерении добиваться создания панели арбитров ВТО по данному вопросу.

Украина в середине июля 2016 года на заседании совета ВТО по торговле товарами уже представила свою позицию в связи с ограничением транзита украинских товаров через территорию России.

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С 1 июля, согласно указу президента РФ, был введен запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины в Казахстан и Киргизию товаров, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от "нуля", а также товаров, включенных в "санкционный" перечень. Киев обвинил РФ в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушении норм ВТО.