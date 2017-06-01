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    "Динамо" vs "Черноморец": все голы и лучшие моменты матча

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    Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. "Динамо" финишировало на втором месте в турнирной таблице чемпионата с 67 очками в активе, "Черноморец" стал шестым.
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    Киевское "Динамо" выиграло у одесского "Черноморца" в матче заключительного 32-го тура чемпионата Украины сезона-2016/17, который прошел в среду, 31 мая, в Киеве.

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    Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. У победителей мячи забили Дерлис Гонсалес (29-я минута) и Андрей Ярмоленко (64). У гостей с пенальти отличился Александр Андриевский (53).

    Таким образом, "Динамо" финишировало на втором месте в турнирной таблице с 67 очками в активе. "Черноморец" стал шестым.

    В других матчах тура донецкий "Шахтер", досрочно ставший чемпионом Украины, сыграл на выезде вничью 1:1 с "Александрией", а луганская "Заря" обыграла донецкий "Олимпик" — 2:0.

    Напомним, после матча против "Черноморца" Сергей Ребров заявил об уходе с поста главного тренера столичного клуба. 

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