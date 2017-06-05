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    Известный ивуарийский футболист скончался в Китае

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    Шейк Тиоте в последнее время выступал в чемпионате Китая за клуб "Бэйцзин Энтерпрайзес". В понедельник он потерял сознание во время тренировки, после чего был доставлен в больницу.
    Игрок Ньюкасла Шейк Исмаэль Тиоте (слева). Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 июн — РИА Новости Украина. Жена ивуарийского футболиста Шейка Тиоте, скончавшегося в понедельник в Китае, ждет третьего ребенка, сообщает Guardian.

    Директор Академии ФК Зенит Владимир Казаченок. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Скончался известный российский футболист Владимир Казаченок

    Тиоте в последнее время выступал в чемпионате Китая за клуб "Бэйцзин Энтерпрайзес". В понедельник он потерял сознание во время тренировки, после чего был доставлен в больницу, где врачи не сумели спасти ему жизнь. Официально о смерти игрока, которому 21 июня исполнился бы 31 год, сообщил его агент Эммануэле Палладино.

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    Как сообщается, супруга полузащитника Мадах Тиоте должна родить третьего ребенка уже на этой неделе. Из-за беременности жены Тиоте после перехода в новый клуб жил более полугода в Китае один.

    Тиоте выступал за "Ньюкасл" с 2010 по февраль 2017 года, провел за клуб более 150 матчей. Вместе со сборной Кот-д'Ивуара, за которую он провел 52 игры, выиграл Кубок африканских наций-2015, участвовал в чемпионатах мира 2010 и 2014 годов.

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