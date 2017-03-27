Скончался известный российский футболист Владимир Казаченок

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Умер один из самых известных футболистов в истории "Зенита" Владимир Казаченок, сообщается на официальном сайте клуба. Казаченок умер в воскресенье на 65-м году жизни.

"26 марта на 65-м году жизни скончался один из лучших футболистов в истории сине-бело-голубых Владимир Александрович Казаченок. Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Казаченка", — говорится в сообщении.

Казаченок провел в составе "Зенита" 219 матчей, забил 78 мячей. Он также выступал за московское "Динамо". Всего за карьеру Казаченок, игравший на позиции нападающего, забил 104 гола. В 1980 году вместе с "Зенитом" он стал бронзовым призером чемпионата СССР.

В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском "Динамо", СДЮШОР "Зенит", "Светогорце", "Петротресте", "Химках", "Смене-Зенит" и эстонском "Калеве". С 2014 года работал директором учебно-тренировочного центра академии футбольного клуба "Зенит".

Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук назначен помощником главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Мирчи Луческу.