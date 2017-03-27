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    Скончался известный российский футболист Владимир Казаченок

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    Согласно заявлению санкт-петербургского клуба, 26 марта на 65-м году жизни скончался один из лучших футболистов в истории сине-бело-голубых Владимир Александрович Казаченок.
    Директор Академии ФК Зенит Владимир Казаченок. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Умер один из самых известных футболистов в истории "Зенита" Владимир Казаченок, сообщается на официальном сайте клуба. Казаченок умер в воскресенье на 65-м году жизни.

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    "26 марта на 65-м году жизни скончался один из лучших футболистов в истории сине-бело-голубых Владимир Александрович Казаченок. Клуб выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Казаченка", — говорится в сообщении.

    Казаченок провел в составе "Зенита" 219 матчей, забил 78 мячей. Он также выступал за московское "Динамо". Всего за карьеру Казаченок, игравший на позиции нападающего, забил 104 гола. В 1980 году вместе с "Зенитом" он стал бронзовым призером чемпионата СССР.

    В качестве тренера Казаченок работал в ленинградском "Динамо", СДЮШОР "Зенит", "Светогорце", "Петротресте", "Химках", "Смене-Зенит" и эстонском "Калеве". С 2014 года работал директором учебно-тренировочного центра академии футбольного клуба "Зенит".

    Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Украины Анатолий Тимощук назначен помощником главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Мирчи Луческу.

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