Экс-советник Картера Збигнев Бжезинский скончался в США

КИЕВ, 27 мая — РИА Новости. Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет, об этом сообщила его дочь Мика.

"Мой отец спокойно скончался сегодня ночью", — написала дочь Бжезинского на своей странице в Instagram.

По данным издания New York Times, Бжезинский скончался в пятницу по местному времени в одной из больниц Вирджинии.

Ранее сообщалось, что в США скончался старейший обладатель золотой Олимпийской медали.