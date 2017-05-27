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    Экс-советник Картера Збигнев Бжезинский скончался в США

    (обновлено: )29
    О кончине известного советолога сообщила его дочь Мика. По данным СМИ, Збигнев Бжезинский скончался в пятницу в одной из больниц Вирджинии.
    Американский политолог Збигнев Бжезинский
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости. Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Джимми Картера Збигнев Бжезинский скончался в возрасте 89 лет, об этом сообщила его дочь Мика.

    "Мой отец спокойно скончался сегодня ночью", — написала дочь Бжезинского на своей странице в Instagram.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Збигнев Бжезинский. Архивное фото

    По данным издания New York Times, Бжезинский скончался в пятницу по местному времени в одной из больниц Вирджинии.

    Ранее сообщалось, что в США скончался старейший обладатель золотой Олимпийской медали.

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