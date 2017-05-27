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    Звезда "южного рока" Грегг Оллман скончался в возрасте 69 лет

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    Журнал Rolling Stone включил основателя группы The Allman Brothers Band Грегга Оллмана (Gregg Allman) в свой список 100 величайших певцов всех времен.
    Основатель группы The Allman Brothers Band Грегг Оллман
    wikipedia

    КИЕВ, 27 мая — РИА Новости Украина. Звезда стиля "южный рок" Грегг Оллман (Gregg Allman) скончался в субботу в США в возрасте 69 лет, говорится в сообщении на его официальном сайте.

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    Журнал Rolling Stone включил Оллмана в свой список 100 величайших певцов всех времен.

    "С глубокой скорбью мы сообщаем, что Грегг Оллман, один из основателей группы The Allman Brothers Band скончался в своем доме в штате Джорджия", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что известный американский фотожурналист Стенли Грин, освещавший военные конфликты по всему миру, скончался в Париже на 68-м году жизни.

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