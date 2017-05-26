Вечерняя Одесса, Потемкинская лестница после реставрации

В пятницу в Одессе прошло торжественное открытие Потемкинской лестницы после реставрации. Вечерний вид памятника архитектуры, ставшего визитной карточкой "жемчужины у моря", появился в сети.

В мероприятии принял участие президент Петр Порошенко.

Потемкинская лестница была построена 1837-1841 годах. Последний капитальный ремонт проводился в 1933 году. В 2015 году специалисты установили, что дальнейшая эксплуатация Потемкинской лестницы опасна и нужна немедленная реставрация, в рамках которой будут укреплены как конструкции, так и материал лестницы. Стоимость реставрационных работ составила 22,7 млн гривен.

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По словам Порошенко, реконструкция Потемкинской лестницы стала возможно благодаря децентрализации, местные бюджеты выросли в несколько за три года.