Всемирно известный фотограф Стенли Грин скончался в Париже

КИЕВ, 20 мая — РИА Новости Украина. Известный американский фотожурналист Стенли Грин, освещавший военные конфликты по всему миру, скончался в Париже на 68-м году жизни, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации директора фотоагентства NOOR Клемента Саккомани, Грин умер в пятницу утром после долгой болезни. На официальном сайте NOOR опубликована черно-белая фотография Грина с подписью: "Наш дорогой друг Стенли оставил нас сегодня утром, память о нем мы храним в наших сердцах".

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По информации на сайте агентства NOOR, американский фотограф Стенли Грин в большей степени известен снимками из зон конфликтов. В 1986 году он запечатлел падение Берлинской стены. В 1993 году освещал события в Москве. Грин также побывал в Южном Судане, Индии, Руанде, Заире, документировал конфликты в Нагорном Карабахе, Ираке, Афганистане, Кашмире и Ливане.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Фотограф Стенли Грин (справа) на открытии выставки победителей World Press Photo в Амстердаме. Архивное фото

Грин пять раз получал награды на международном конкурсе фотожурналистов World Press Photo.