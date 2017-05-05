Актер из сериалов "Ермак" и "Штрафбат" скончался в Орле

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Ведущий актер Орловского муниципального театра "Русский стиль", заслуженный артист России Сергей Фетисов, известный широкому зрителю по ролям в сериалах "Ермак" и "Штрафбат", скончался в родном городе на 66-м году жизни после тяжелой болезни, сообщает театр.

"Третьего мая после тяжелой болезни ушел из жизни ведущий артист театра, заслуженный артист России Сергей Фетисов", — говорится в сообщении.

Как рассказал РИА Новости представитель правительства области, актер в последнее время лежал в больнице. "Прощание с актером проходит сейчас у театра "Русский стиль", — сказал собеседник агентства. По его словам, власти Орловской области взяли на себя расходы на погребение Фетисова.

По завещанию Фетисова, его похоронят на Крестительском кладбище Орла, рядом с матерью.

Фетисов родился в 1952 году в Орле. Окончил Ярославское театральное училище, в 1982 году окончил ГИТИС. Заслуженный артист России (2008). Окончил Ярославское театральное училище. Работал в Орловском ТЮЗе, Орловском академическом драматическом театре им. И.С. Тургенева, Новокузнецком драматическом театре, Калмыцком государственном драматическом театре им. Б. Басангова. Несколько десятилетий был ведущим актером Орловского муниципального театра "Русский стиль". Сыграл десятки ролей в кино, в том числе — в сериалах "Ермак", "Штрафбат", "Виола Тараканова", "Солдаты".

Ранее сообщалось, что один из старейших актеров мира, швейцарец Лукас Амманн скончался в возрасте 104 лет в Германии.