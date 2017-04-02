Жюльет Бинош: актер должен быть свободным, чтобы погрузиться в мир героя

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Ольга Денисова — Нью-Йорк, для РИА Новости Украина

С 30 марта в кинопрокате стартует фантастический голливудский фильм "Призрак в доспехах". Эта история киборга-детектива, разыскивающего опасного хакера, — переложение популярного аниме 90-х, ставшего культовым для поклонников киберпанка и японской анимации.

Главную роль в картине исполняет Скарлетт Йохансон, а ее партнерами на площадке стали актеры со всего света, включая француженку Жюльет Бинош. Обладательница "Оскара" и наград кинофестивалей в Каннах, Берлине и Венеции впервые в жизни исполнила полноценную роль в развлекательном проекте большой голливудской студии.

Что и кто подтолкнул ее к этому шагу, Бинош рассказала в эксклюзивном интервью РИА Новости.

Мы привыкли видеть вас, главным образом, в авторских европейских драмах. "Призрак в доспехах" — принципиально иное кино. Вы планируете и дальше сниматься в чем-то подобном?

— Не знаю, у меня нет планов — их диктует жизнь. Я, конечно же, удивилась, когда мне прислали сценарий и предложение принять участие в этом проекте. Это действительно совсем не мое кино, не то, чем я занимаюсь. После того как я прочитала сценарий, у меня оставались вопросы, мне даже многие слова в нем были непонятны.

Предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Призрак в доспехах"

Киберпространство, виртуальная вселенная — это не то, к чему я привыкла. Я и не фанат манги (японских комиксов. — Ред.). Но знаете, я была счастлива попасть в мир, о котором прежде ничего не знала. Ради этой роли мне определенно пришлось выйти из своей зоны комфорта и отправиться в путешествие в неизведанное. Я рада, что режиссер Руперт Сандерс смог быть настолько убедительным, чтобы заинтересовать меня этим проектом.

Ваши дети тоже убеждали вас сняться в этом фильме. Что они вам говорили?

— Иди, мама, иди! Мы хотим свободы! (смеется)

Находясь внутри процесса, вы, наверное, по-своему видите разницу между авторским и продюсерским кинематографом. В чем она заключается для вас?

— Мне не нравится чувствовать на себе давление извне во время съемок. Когда на кону стоят большие деньги, оно неизбежно. На площадке от тебя и так каждый раз требуется показать нечто особенное, слиться со своим персонажем.

Когда внешнее давление зашкаливает, тебе становится сложнее добиваться желаемого результата. Я не могу работать в таких условиях. Я могу, конечно, собраться ради одной сцены, но когда тебе на плечи давит груз материальной ответственности и ожиданий, напряжение становится слишком высоким.

Актер должен быть свободным, чтобы погрузиться в мир произведения, раствориться во взаимоотношениях героев, понять, что именно хочет и делает режиссер.

Во время съемок в "Годзилле" (фильм вышел в 2014 году) вы ощущали это давление?

— В "Годзилле" у меня был лишь небольшой эпизод, буквально на пару минут. Но да, тогда на съемках я чувствовала эту огромную ответственность и не ощущала себя достаточно раскованной. В этот раз все было иначе. Может быть, потому, что у меня было больше сцен, и моя героиня менялась по ходу действия. У нас действительно было время, чтобы вместе с режиссером и другими актерами разобрать эти эпизоды шаг за шагом и понять, что же на самом деле в них происходит.