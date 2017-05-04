Один из старейших актеров мира Лукас Амман скончался в Германии

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Один из старейших актеров мира, швейцарец Лукас Амманн скончался в возрасте 104 лет в Германии, сообщает таблоид Bild.

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Близкая знакомая актера Аннемари фон Кинлин сообщила, что он скончался в своей квартире в Мюнхене в среду. По ее словам, он был серьезно болен и незадолго до смерти перенес операцию на желчном пузыре.

Лукас Амман известен в первую очередь своими детективными ролями. Популярность в немецкоязычных странах, а также во Франции, ему принесла роль в сериале "Граф Йостер имеет честь (нем. Graf Yoster gibt sich die Ehre), где он сыграл детектива-любителя, с блеском раскрывающего преступления.

Ранее сообщалось, что в Германии на 78 году жизни в швейцарском Цюрихе умер известный немецкий художник А.Р. Пенк.