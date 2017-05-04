наверх
04.05.201700:58
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.07
  • USD26.52- 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    Один из старейших актеров мира Лукас Амман скончался в Германии

    (обновлено: )53
    Близкая знакомая актера Аннемари фон Кинлин сообщила, что он скончался в своей квартире в Мюнхене в среду. По ее словам, он был серьезно болен и незадолго до смерти перенес операцию на желчном пузыре.
    Лукас Амман. Архивное фото
    @BILD

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Один из старейших актеров мира, швейцарец Лукас Амманн скончался в возрасте 104 лет в Германии, сообщает таблоид Bild.

    Актриса Жюльет Бинош. Кадр из фильма Призрак в доспехах
    Предоставлено Централ Партнершип
    Жюльет Бинош: актер должен быть свободным, чтобы погрузиться в мир героя

    Читайте также: Психология проигравших. Украина дистанцируется от Дня Победы

    Близкая знакомая актера Аннемари фон Кинлин сообщила, что он скончался в своей квартире в Мюнхене в среду. По ее словам, он был серьезно болен и незадолго до смерти перенес операцию на желчном пузыре.

    Лукас Амман известен в первую очередь своими детективными ролями. Популярность в немецкоязычных странах, а также во Франции, ему принесла роль в сериале "Граф Йостер имеет честь (нем. Graf Yoster gibt sich die Ehre), где он сыграл детектива-любителя, с блеском раскрывающего преступления.

    Ранее сообщалось, что в Германии на 78 году жизни в швейцарском Цюрихе умер известный немецкий художник А.Р. Пенк.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Траурные мероприятия в Одессе в память о погибших 2 мая 2014
    Взрывоопасная Одесса: годовщина 2 мая
    Открытие фан-зоны к Евровидению-2017 в Киеве
    Готовность номер один: Киев ждет Евровидение
    Певец и композитор Вячеслав Малежик
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Пресс-конференция. Архивное фото
    Неугодные СМИ. Власть против медиа