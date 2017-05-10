Скончался основатель музыкального жанра "дрим-хаус" Роберт Майлз

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Родоначальник жанра электронной музыки "дрим-хаус" диджей Роберт Майлз скончался в возрасте 47 лет, пишет издание Mirror.

Самой известной композицией Майлза (настоящее имя — Роберто Кончина) является трек "Children", возглавивший хит-парады нескольких стран в 90-ые годы.

"Я не поверил и расстроился, когда до меня дошли трагические новости о смерти очень талантливого музыканта нашего времени. Я буду скучать по разборкам, критике и суждениям, но в особенности по твоему таланту, который помогал тебе находить бесподобные звуки и мелодии", — приводит издание слова друга скончавшегося музыканта Джо Т. Ваннелли.

Музыкант скончался в результате болезни, отмечает газета.

Ранее сообщалось, что известный гитарист, основатель рок-группы Hampton Grease Band Брюс Хэмптон получил сердечный приступ 1 мая на концерте в честь своего 70-летия в Атланте, штат Джорджия.