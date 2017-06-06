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    Умер создатель программы "Время"

    (обновлено: )92512
    Золотаревский был среди тех, кто создавал программу "Время", до этого вел "Эстафету новостей". Именно он был руководителем первых курсов репортеров живого эфира, сам много работал в кадре.
    Леонид Золотаревский
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Один из классиков отечественного телевидения Леонид Золотаревский скончался во вторник на 88-м году жизни, сообщил Первый канал со ссылкой на сына журналиста.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Золотаревский был среди тех, кто создавал программу "Время", до этого вел "Эстафету новостей". Именно он был руководителем первых курсов репортеров живого эфира, сам много работал в кадре — вел первые репортажи с дрейфующей льдины на Северном полюсе, со дна Балтийского моря, из Афганистана, снимал первые фильмы о полетах в космос. Написал несколько книг, по которым и сейчас учатся тележурналисты", — говорится в сообщении канала.

    В Союзе журналистов России (СЖР) также выразили свои соболезнования родным и близким Золотаревского.

    "Леонид Абрамович – поистине легенда нашей тележурналистики. Академик международной академии ТВ и радио, секретарь президиума МАТР, лауреат многих престижных профессиональных премий. Он многие десятилетия отдал российскому телевидению, работая политическим обозревателем, ведя яркие и глубокие передачи и программы. Это именно он, Леонид Абрамович Золотаревский, на заре перестройки организовал и вел первые знаменитые телемосты между Россией и США, открывающие новые перспективы в отношениях между странами", — отметили в СЖР.

    Напомним, в конце мая после тяжелой болезни в больнице умер режиссер театра Российской Армии, народный артист России, внук Иосифа Сталина, Александр Бурдонский.

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