Умер создатель программы "Время"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Один из классиков отечественного телевидения Леонид Золотаревский скончался во вторник на 88-м году жизни, сообщил Первый канал со ссылкой на сына журналиста.

"Золотаревский был среди тех, кто создавал программу "Время", до этого вел "Эстафету новостей". Именно он был руководителем первых курсов репортеров живого эфира, сам много работал в кадре — вел первые репортажи с дрейфующей льдины на Северном полюсе, со дна Балтийского моря, из Афганистана, снимал первые фильмы о полетах в космос. Написал несколько книг, по которым и сейчас учатся тележурналисты", — говорится в сообщении канала.

В Союзе журналистов России (СЖР) также выразили свои соболезнования родным и близким Золотаревского.

"Леонид Абрамович – поистине легенда нашей тележурналистики. Академик международной академии ТВ и радио, секретарь президиума МАТР, лауреат многих престижных профессиональных премий. Он многие десятилетия отдал российскому телевидению, работая политическим обозревателем, ведя яркие и глубокие передачи и программы. Это именно он, Леонид Абрамович Золотаревский, на заре перестройки организовал и вел первые знаменитые телемосты между Россией и США, открывающие новые перспективы в отношениях между странами", — отметили в СЖР.

Напомним, в конце мая после тяжелой болезни в больнице умер режиссер театра Российской Армии, народный артист России, внук Иосифа Сталина, Александр Бурдонский.