Тест ко дню рождения Пушкина: проверьте свои знания

КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Шестого июня прошло 218 лет со дня рождения, вероятно, самого известного русского поэта всех времен — Александра Сергеевича Пушкина.

Великий русский поэт и прозаик Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года. Спустя два столетия его творчество и биография является обязательной частью школьной программы РФ и ряда других стран. Помните ли вы важные вехи из жизни известного поэта? Пройдите интересный тест от Sputnik Эстония и проверьте свои знания.

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Напомним, 9 марта память украинского поэта, художника и мыслителя Тараса Шевченко почтили в Украине и ряде других стран.