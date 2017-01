Новый клип от Ферги в футболке Пушкина

Экс-солистка группы The Black Eyed Peas Ферги выпустила клип "Life Goes On", в котором певица предстала в майке с изображением основоположника русского языка Александра Пушкина.

Кроме роскошных бакенбард поэта на футболке запечатлены поэтические строки "Не дай мне бог сойти с ума", что соответствует основному лейтмотиву песни и содержанию видео.

Клип размещен в интернете менее месяца назад, тем не менее количество просмотров уже превысило 7 млн 348 тысяч.