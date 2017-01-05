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Новый клип от Ферги в футболке Пушкина

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Кроме роскошных бакенбард поэта на футболке запечатлены поэтические строки "Не дай мне бог сойти с ума", что соответствует основному лейтмотиву песни и содержанию видео.
Канал FergieVEVO на Youtube

Экс-солистка группы The Black Eyed Peas Ферги выпустила клип "Life Goes On", в котором певица предстала в майке с изображением основоположника русского языка Александра Пушкина.

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Кроме роскошных бакенбард поэта на футболке запечатлены поэтические строки "Не дай мне бог сойти с ума", что соответствует основному лейтмотиву песни и содержанию видео.

Клип размещен в интернете менее месяца назад, тем не менее количество просмотров уже превысило 7 млн 348 тысяч. 

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