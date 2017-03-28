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    Неожиданный материал. Сверхканонизация Пушкина А.С.

    (обновлено: )125
    В суждениях Лотмана каждый шаг Пушкина внезапным образом превращается в часть какой-то стратегической жизненной программы, хитрого, простите, плана Поэта.
    Репродукция портрета А. С. Пушкина
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Василий Стоякин, обозреватель

    Как-то так сложилось, что ничего особенного от труда основоположника тартуской семиотической школы я не ожидал, а саму книгу купил ради комментариев к "Евгению Онегину", которые мне любезно прорекламировала сотрудница московского музея Пушкина Галина Насонова.

    Тем не менее, биографию Пушкина в изложении Лотмана я прочитал, и несколько озадачился. С одной стороны, я знаю каноническую версию пушкинской биографии – еще со времен школы. С другой стороны, я знаю осовремененную, "приниженную" версию пушкинской биографии, в которой он предстает бездельником и лоботрясом. У Лотмана – третий вариант. Сверхканонизация.

    (Рецензия  на книгу: Ю.М. Лотман "А.С. Пушкин: биография писателя", — СПб.: "Азбука", 2015.)

    Новый клип от Ферги в футболке Пушкина. Видео
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    Новый клип от Ферги в футболке Пушкина

    Ключевой, на мой взгляд, момент состоит в том, что автор утверждает: выбирая между романтическим образом поэта как надмирного существа а-ля Чайльд Гарольд и реалистическим образом поэта, как обычного человека, пишущего стихи, Пушкин выбрал второе. Ну и отправил всех, кто полагает, что поэту должно быть чуждо многое из человеческого, в пеший эротический тур.

    Такая постановка вопрос вполне канонична и у меня, например, никакого протеста не вызывает. Но в том-то и дело, что Лотман на этом отнюдь не останавливается! Он продолжает копать дальше и быстренько преобразует выявленный пушкинский реализм в идеализм.

    В суждениях автора каждый шаг Поэта внезапным образом превращается в часть какой-то стратегической жизненной программы, хитрого, простите, плана Пушкина. Он не просто так женится. Он сначала воспевает непреходящие ценности дома и семьи, и уже потом, во исполнение этой сверхценной программы, устраивает свой брак. Причем не просто так, а преодолевая сложности (для брака с Натальей Гончаровой ему пришлось обращаться за рекомендациями к императору, и он действительно получил письмо от Бенкендорфа, в котором тот, ссылаясь на мнение Государя, подтвердил его благонадежность).

    Между тем, тут не надо видеть какую-то особую философию. Вполне достаточно знать биографию Поэта. Для меня, например, еще в школе было непонятно, как так случилось, что Пушкин «нарисовался» только в лицее, а до этого его как бы не было (я себя даже поймал на предположении, что он был на воспитании у Василия Львовича, при том, что совершенно точно помнил, что семья у Пушкина таки была). В конце концов, даже Лотман, который, в отличие от Тынянова, вполне позитивно отзывается о родителях Пушкина (с Тыняновым я загнул – он, похоже, ненавидит вообще все окружение Пушкина, да и самого Поэта полагает несколько малахольным), но вынужден признать, что в детстве семьи как таковой у Александра Сергеевича не было. Ничего философского, как видите, все чисто человеческое, более того – вполне себе биографическое.

    Предоставлено автором
    Инсталляция из московского Государственного музея А.С. Пушкина. Этого пера касалась рука гения… По словам Ивана Пущина, такими огрызками Пушкин писал с лицейских дней

    Точно то же во всех остальных случаях. За оплату своего труда как писателя Пушкин боролся не потому, что имел некий план относительно справедливой оплаты писательского труда, а потому что деньги были нужны. С клеветниками и наушниками он боролся не потому, что был против системы доносительства, а потому, что они его самого доставали. Автор даже под карточную игру и бесконечные дуэли пытается подвести какую-то идеологическую базу, хотя современной версии о том, что Александр Сергеевич был человек увлекающийся, азартный, легко возбудимый и без меры ревнивый (говорят, кстати, что Абрам Петрович Ганнибал супругу изрядно поколачивал) – вполне достаточно и, более того, очень по-человечески.

    В общем, не надо создавать новые сущности без лишней надобности. Совершенно не обязательно делать его основоположником всего вообще. Если это пример семиотического анализа, то, на мой взгляд, совершенно неудачный.

    Драка Пушкина и Ленина на Красной площади в Москве. Видео
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    Между тем некоторые аспекты Лотман удивительным образом проглатывает.

    Он, например, упоминает о том, что Пушкин прочитал за жизнь огромное количество литературы, но, почему-то, не упоминает вполне общую мысль о том, что произведения Пушкина – энциклопедия современной ему русской и мировой культуры. В том же "Онегине" огромное количество ссылок на культурные реалии, конкретные лица и произведения, которые были общим местом для людей своего времени, но весьма неожиданно звучат для нас.

    Не уделяет он достаточно внимания Пушкину – историку, а ведь его «История пугачевского бунта» была, во многом, передовым исследованием. Во всяком случае, это было первое системное, по датам, описание народного восстания (напомню, кстати, что первый в России памятник не члену императорской фамилии – памятник генералиссимусу Суворову на Марсовом поле, был установлен при жизни Пушкина – в 1801 году).

    Вот что полностью соответствует канонической версии, так это крайне негативное отношение к Николаю I и неприятие николаевской России в целом. Причины недооцененности в отечественной историографии фигуры Николая Павловича – отдельный вопрос. Только что-то мне подсказывает, что описывая XIX век, Лотман имел в виду реалии СССР. Вернее, не СССР вообще, а той специфической среды нацменовской творческий интеллигенции, которая составляла круг его общения. 

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