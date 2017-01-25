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    Памятник Пушкину в Риге стал предметом студенческого "эксперимента"

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    Студенты Художественной академии в Риге, получившие задание в рамках предмета "Искусство среды" визуально выразить свое отношение к городским памятникам, провели эксперимент, не особо понравившийся горожанам.
    Эксперимент с памятников Пушкину в Риге
    mixnews.lv

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Студенты Латвийской академии художеств "поэкспериментировали" с памятником русскому поэту Александру Пушкину, установленным в Риге в парке Кронвалда, что вызвало неоднозначную реакцию среди жителей города, сообщает корреспондент РИА Новости.

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    Памятник Пушкину замотали белой тканью, а рядом с ними установили нижнюю часть перевернутого манекена таким образом, чтобы ноги смотрели вверх.

    По данным портала mixnews.lv, эту акцию устроили студенты Художественной академии. Им дали задание в рамках предмета "Искусство среды" визуально выразить свое отношение к городским памятникам.

    "Против самого памятника Пушкину они ничего не имеют (против), но считают, что в Риге слишком много классических монументов "в полный рост", не вызывающих никаких эмоций. По мнению студентов, соседство с памятником поэту перевернутого манекена вызвало бы у прохожих более богатый ассоциативный ряд", — пишет портал.

    Торжественное открытие памятника Александру Пушкину, подаренного Риге Домом Москвы, состоялось 22 августа 2009 года. Ранее с инициативой установки в Риге памятника выступило Пушкинское общество в Латвии. Совет по памятникам поддержал эту инициативу еще в 1999 году, однако тогда средств на установку памятника не нашлось.

    Комментариями Пушкинского общества Латвии, Дома Москвы и посольства РФ в Риге РИА Новости пока не располагает.

    Напомним, во Львовской области неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны. Полиция завела дело по факту повреждения памятника и выясняет, когда и кем совершен акт вандализма.

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