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    Фотоленты

    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря

    (обновлено: )120
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    facebook.com/kyivmetro
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    facebook.com/olexander.mykhelson
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    facebook.com/andrey.ermolenko
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    facebook.com/volodymyr.sherstiuk
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    facebook.com/volodymyr.omelyan
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    facebook.com/volodymyr.viatrovych
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    twitter.com/tm_folkmoda
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    twitter.com/MariaKocherhan
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    twitter.com/SOADVAN
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    twitter.com/Haydamaky
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    facebook.com/shevchenkomuseumkyiv
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    facebook.com/shevchenkomuseumkyiv
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    facebook.com/shevchenkomuseumkyiv
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    facebook.com/shevchenkomuseumkyiv
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    facebook.com/nataliya.mykolska
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    facebook.com/Алексей Якубин
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    facebook.com/yuliya.halushko
    Шевченко хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря
    twitter.com/PTernopolya

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    Шевченко-хипстер, байкер и бунтарь. Соцсети поздравляют Кобзаря

    В четверг исполняется 203 года со дня рождения Тараса Шевченко — украинского поэта, писателя и художника, общественного деятеля. Он родился 9 марта 1814 года в Черкасской области. Один из самых известных и уважаемых украинцев в мире. В 24-летнем возрасте его выкупили из крепостничества за серьезную сумму (эквивалент 45 кг серебра).

    Соцсети своеобразно отреагировали на день рождения Кобзаря.

    Смотрите также: Купание Кобзаря. В Киеве помыли памятник Шевченко

    Шевченко известен в первую очередь как поэт. Первый сборник стихов, "Кобзарь", вышел в 1840 году. В 1847 году за острую политическую сатиру в произведениях, а также участие в "Кирилло-Мефодиевском братстве" (тайной организации) его приговорили к ссылке. Вернуться на родину Шевченко смог только в 1857 году, правда, до последних дней своей жизни поэт находился под тайным надзором полиции.

    Шевченко известен также как художник — среди его работ есть более 800 произведений.

    Умер выдающийся украинец 10 марта 1861 года. Похоронен он был сначала в Петербурге, однако в том же году он был перезахоронен на Чернечей горе возле Канева.

    Портрет Шевченко размещен на 100-гривневой купюре.

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