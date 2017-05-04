Украденный в Нежине памятник Бернесу нашли в яме за городом

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Украденный в Нежине Черниговской области памятник киноактеру и певцу Марку Бернесу нашли в поле за городом в яме. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил народный депутат Украины Александр Кодола.

"Полиция Нежина нашла Бернеса! Памятник находится в поле за городом, в Борзнянском направлении, в яме, очевидно, с целью временного сокрытия", — написал он.

По словам депутата, памятник поврежден. "Отбита рука, плащ и часть гитары.

Правоохранители нашли их рядом", — добавил он.