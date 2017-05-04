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    Культура

    Украденный в Нежине памятник Бернесу нашли в яме за городом

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    Найденный памятник артисту Марку Бернесу
    Александр Кодола в Facebook

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Украденный в Нежине Черниговской области памятник киноактеру и певцу Марку Бернесу нашли в поле за городом в яме. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил народный депутат Украины Александр Кодола.

    "Полиция Нежина нашла Бернеса! Памятник находится в поле за городом, в Борзнянском направлении, в яме, очевидно, с целью временного сокрытия", — написал он.

    По словам депутата, памятник поврежден. "Отбита рука, плащ и часть гитары.

    Правоохранители нашли их рядом", — добавил он.

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