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    Фотоленты

    Ленин vs клумба. На месте снесенного памятника посадили мяту и розмарин

    (обновлено: )92
    Открытие инсталляции Ритуал природы на постаменте памятника Ленину в Киеве
    Открытие инсталляции Ритуал природы на постаменте памятника Ленину в Киеве
    Открытие инсталляции Ритуал природы на постаменте памятника Ленину в Киеве
    Открытие инсталляции Ритуал природы на постаменте памятника Ленину в Киеве
    Открытие инсталляции Ритуал природы на постаменте памятника Ленину в Киеве
    Открытие инсталляции Ритуал природы на постаменте памятника Ленину в Киеве
    Открытие инсталляции Ритуал природы на постаменте памятника Ленину в Киеве
    Открытие инсталляции Ритуал природы на постаменте памятника Ленину в Киеве
    Открытие инсталляции Ритуал природы на постаменте памятника Ленину в Киеве
    РИА Новости Украина
    Открытие инсталляции Ритуал природы на постаменте памятника Ленину в Киеве
    РИА Новости Украина
    Открытие инсталляции Ритуал природы на постаменте памятника Ленину в Киеве
    РИА Новости Украина
    Открытие инсталляции Ритуал природы на постаменте памятника Ленину в Киеве
    РИА Новости Украина
    Открытие инсталляции Ритуал природы на постаменте памятника Ленину в Киеве
    РИА Новости Украина
    Открытие инсталляции Ритуал природы на постаменте памятника Ленину в Киеве
    РИА Новости Украина
    Открытие инсталляции Ритуал природы на постаменте памятника Ленину в Киеве
    РИА Новости Украина
    Открытие инсталляции Ритуал природы на постаменте памятника Ленину в Киеве
    РИА Новости Украина

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    На месте снесенного памятника Владимиру Ленину в Киеве появилась временная цветочная инсталляция, украшенная веточками мяты и розмарина.

    Памятный знак, который собираются поставить в Харькове вместо Ленина
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    Как Ленин продолжает строить козни в центре Харькова

    По данным культурного центра "Изоляция", автором инсталляции "Ритуал природы" стала мексиканская художница Иса Каррильйо, ее проект победил в открытом голосовании. По словам организации, предложила "нейтрализовать идеологическое напряжение вокруг вакантного постамента с помощью "Ритуала природы" — а именно, "захвата" монумента растениями".

    Каменный пьедестал обвит со всех сторон тряпичными мешочками с землей, в которых посажены растения. По замыслу организаторов, все желающие могут придти к инсталляции и забрать себе зеленое растение.

    Ранее сообщалось, что в Ровенской области плита от снесенного памятника Ленину задавила ребенка.

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