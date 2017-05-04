Ленин vs клумба. На месте снесенного памятника посадили мяту и розмарин

На месте снесенного памятника Владимиру Ленину в Киеве появилась временная цветочная инсталляция, украшенная веточками мяты и розмарина.

По данным культурного центра "Изоляция", автором инсталляции "Ритуал природы" стала мексиканская художница Иса Каррильйо, ее проект победил в открытом голосовании. По словам организации, предложила "нейтрализовать идеологическое напряжение вокруг вакантного постамента с помощью "Ритуала природы" — а именно, "захвата" монумента растениями".

Каменный пьедестал обвит со всех сторон тряпичными мешочками с землей, в которых посажены растения. По замыслу организаторов, все желающие могут придти к инсталляции и забрать себе зеленое растение.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области плита от снесенного памятника Ленину задавила ребенка.