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    Культура

    В Черниговской области украли памятник артисту Марку Бернесу

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    Как отмечается, памятник стоял в Графском парке Нежина. Был открыт в 2011 году. Депутат Андрей Лозовой обратился к правоохранительным органам с требованием активизировать все усилия, чтобы найти памятник.
    В Нежине украли памятник артисту Марку Бернесу
    Фото со страницы Андрея Лозового в Facebook

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Нежине Черниговской области злоумышленники украли памятник советскому актеру и исполнителю песен Марку Бернесу, сообщил народный депутат Андрей Лозовой на странице в Facebook.

    "Ничего святого. В Нежине на Черниговщине украли… памятник Марку Бернесу в Графском парке. Кто не знает, Бернес родился в Нежине, и в 2011 году, к столетию со дня его рождения… был открыт памятник великому артисту. А прошлой ночью — его украли, вероятно, на металл", — написал депутат.

    Фото со страницы Андрея Лозового в Facebook
    В Нежине украли памятник артисту Марку Бернесу

    "Обращаюсь к правоохранительным органам с требованием активизировать все усилия, чтобы найти памятник как можно быстрее — пока его не уничтожили — и вернуть на свое место. Злоумышленники — наказать с максимальной строгостью", — добавил Лозовой.

    Марк Наумович Бернес —  советский актер кино и исполнитель песен. Народный артист РСФСР. Лауреат Сталинской премии первой степени. Один из наиболее любимых артистов советской эстрады, выдающийся русский шансонье. Артист родился в Нежине.

    Напомним, активисты и представители польских националистических организаций разобрали на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.

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