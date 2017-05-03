В Черниговской области украли памятник артисту Марку Бернесу

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Нежине Черниговской области злоумышленники украли памятник советскому актеру и исполнителю песен Марку Бернесу, сообщил народный депутат Андрей Лозовой на странице в Facebook.

"Ничего святого. В Нежине на Черниговщине украли… памятник Марку Бернесу в Графском парке. Кто не знает, Бернес родился в Нежине, и в 2011 году, к столетию со дня его рождения… был открыт памятник великому артисту. А прошлой ночью — его украли, вероятно, на металл", — написал депутат.

Фото со страницы Андрея Лозового в Facebook В Нежине украли памятник артисту Марку Бернесу

"Обращаюсь к правоохранительным органам с требованием активизировать все усилия, чтобы найти памятник как можно быстрее — пока его не уничтожили — и вернуть на свое место. Злоумышленники — наказать с максимальной строгостью", — добавил Лозовой.

Марк Наумович Бернес — советский актер кино и исполнитель песен. Народный артист РСФСР. Лауреат Сталинской премии первой степени. Один из наиболее любимых артистов советской эстрады, выдающийся русский шансонье. Артист родился в Нежине.

Напомним, активисты и представители польских националистических организаций разобрали на кладбище в селе Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА.