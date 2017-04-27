На одесском пирсе появился романтический памятник

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Скульптура "Солнечное сердце" установлена на 14-й станции Большого Фонтана на бетонном пирсе в Одессе.

Утренние кадры выложил местный фотограф Евгений Самученко на своей странице в Facebook.

"Рассвет в Одессе. "Сердечный триптих" — памятник Любви, Черное море, Одесса, Украина", — сказано в сообщении.

facebook.com/Yevhen Samuchenko Скульптура "Солнечное сердце" в Одессе

По данным издания "Думская", вес скульптуры составляет 800 кг, металлическая композиция представляет собой переплетенные сердца, внутри которых на 20 языках выгравированы слова "любовь" и "мир".

Инициатор установки скульптуры, одесский драматург Андрей Любов сообщил, что идея памятника пришла в голову несколько лет назад при написании рассказа: сердца установлены на бетонном постаменте так, чтобы сквозь них можно было видеть встающее солнце.

Автором выступил известный скульптор Михаил Рева. В основание памятника заложили временную капсулу с книгой "Алоха" Андрея Любова, а также украшения в виде сердца.

Торжественное открытие скульптуры намечено на середину мая. К этому времени планируется полностью починить пирс.

Ранее в Одессе установили первый в Украине памятник Доктору Айболиту. Скульптура расположилась возле одной из аптек на Королева, 92. За спиной у доктора — дерево, а на одной из веток сидит сова. В руках у Айболита — ложка и тюбик с лекарством.