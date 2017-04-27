наверх
27.04.201709:53
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.07
  • USD26.63- 0.04
Рубрики
Ещё
    Культура

    На одесском пирсе появился романтический памятник

    (обновлено: )131
    Инициатор установки композиции "Солнечное сердце" - Андрей Любов. Автором выступил известный скульптор Михаил Рева. Вес памятника составляет 800 килограммов. Торжественное открытие намечено на середину мая.
    Скульптура Солнечное сердце в Одессе
    facebook.com/Yevhen Samuchenko

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Скульптура "Солнечное сердце" установлена на 14-й станции Большого Фонтана на бетонном пирсе в Одессе.

    Утренние кадры выложил местный фотограф Евгений Самученко на своей странице в Facebook.

    "Рассвет в Одессе. "Сердечный триптих" — памятник Любви, Черное море, Одесса, Украина", — сказано в сообщении.

    facebook.com/Yevhen Samuchenko
    Скульптура "Солнечное сердце" в Одессе

    По данным издания "Думская", вес скульптуры составляет 800 кг, металлическая композиция представляет собой переплетенные сердца, внутри которых на 20 языках выгравированы слова "любовь" и "мир".

    Коровы
    REUTERS Hannibal Hanschke
    Из Одессы: коров в Украине пора заносить в Красную книгу

    Инициатор установки скульптуры, одесский драматург Андрей Любов сообщил, что идея памятника пришла в голову несколько лет назад при написании рассказа: сердца установлены на бетонном постаменте так, чтобы сквозь них можно было видеть встающее солнце.

    Автором выступил известный скульптор Михаил Рева. В основание памятника заложили временную капсулу с книгой "Алоха" Андрея Любова, а также украшения в виде сердца.

    Торжественное открытие скульптуры намечено на середину мая. К этому времени планируется полностью починить пирс.

    Ранее в Одессе установили первый в Украине памятник Доктору Айболиту. Скульптура расположилась возле одной из аптек на Королева, 92. За спиной у доктора — дерево, а на одной из веток сидит сова. В руках у Айболита — ложка и тюбик с лекарством.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Разрушение памятника УПА на кладбище в польском селе Грушовичи
    Украина - Польша: патриотизм и раздор
    Отражение флага Евросоюза на фоне здания в Брюсселе. Архивное фото
    Безвиз наш? Послы ЕС сказали "да"
    Панорама Чернобыльской АЭС
    Авария на Чернобыльской АЭС: 31 год спустя
    Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен. Архивное фото
    Выборы президента Франции: Макрон или Ле Пен?