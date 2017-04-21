"Интер" создал интерактивную карту памятников солдатам ВОВ

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Телеканал "Интер" решил запустить в рамках проекта "Никто не забыт" интерактивную карту памятников солдатам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба канала.

Так, как сообщается на сайте, где размещена карта, каждый может узнать с ее помощью местонахождение памятников в своем городе. Пользователи могут добавить данные и фото о памятниках, могилах и монументах солдат ВОВ, если их еще нет на карте.

Скриншот Интерактивная карта памятников солдатам ВОВ

На данный момент на карте собрана информация о 283 объектах в разных уголках Украины и мира.

Ранее сообщалось, что "Интер" проверят на соблюдение квот на национальные передачи.