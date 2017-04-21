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    Общество

    "Интер" создал интерактивную карту памятников солдатам ВОВ

    (обновлено: )13730
    С помощью интерактивной карты каждый может узнать о местонахождение памятников в своем городе. Пользователи могут добавить данные и фото о памятниках, могилах и монументах солдат ВОВ.
    Телеканал Интер. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Телеканал "Интер" решил запустить в рамках проекта "Никто не забыт" интерактивную карту памятников солдатам Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба канала.

    Так, как сообщается на сайте, где размещена карта, каждый может узнать с ее помощью местонахождение памятников в своем городе. Пользователи могут добавить данные и фото о памятниках, могилах и монументах солдат ВОВ, если их еще нет на карте.

    Скриншот
    Интерактивная карта памятников солдатам ВОВ

    На данный момент на карте собрана информация о 283 объектах в разных уголках Украины и мира.

    Ранее сообщалось, что "Интер" проверят на соблюдение квот на национальные передачи.

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