КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области два местных жителя повредили памятник Неизвестному офицеру с целью сдать его на металлолом, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции Украины.

Полиция уже задержала злоумышленников.

"В Днепропетровской области полицейские задержали вандалов, которые повредили памятник Неизвестному офицеру… Мужчины успели порезать бронзовую конструкцию на части и уже грузили ее в автомобиль, чтобы вывезти и сдать на металлолом", — говорится в сообщении.

dp.npu.gov.ua Двое жителей Днепра распилили памятник для сдачи на металлолом

По данным полиции, два жителя города Днепр демонтировали и разрезали на части бронзовую часть памятника, для чего использовали три газовых баллона с системой для газовой резки, газовый ключ, саперную лопату и тросы.

Возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над могилой".

Ранее в Киеве вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза генерал-полковнику Михаилу Кирпоносу.