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    Двое жителей Днепра распилили памятник для сдачи на металлолом

    (обновлено: )29511
    По данным полиции, мужчины успели порезать бронзовую конструкцию на части и уже грузили ее в автомобиль, чтобы вывезти и сдать на металлолом.
    Двое жителей Днепра распилили памятник для сдачи на металлолом
    dp.npu.gov.ua

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. В Днепропетровской области два местных жителя повредили памятник Неизвестному офицеру с целью сдать его на металлолом, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции Украины.

    Полиция уже задержала злоумышленников.

    "В Днепропетровской области полицейские задержали вандалов, которые повредили памятник Неизвестному офицеру… Мужчины успели порезать бронзовую конструкцию на части и уже грузили ее в автомобиль, чтобы вывезти и сдать на металлолом", — говорится в сообщении.

    dp.npu.gov.ua
    Двое жителей Днепра распилили памятник для сдачи на металлолом

    По данным полиции, два жителя города Днепр демонтировали и разрезали на части бронзовую часть памятника, для чего использовали три газовых баллона с системой для газовой резки, газовый ключ, саперную лопату и тросы.

    Возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над могилой".

    Ранее в Киеве вандалы осквернили памятник Герою Советского Союза генерал-полковнику Михаилу Кирпоносу.

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