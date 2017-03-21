Российский продюсер Пригожин назвал беспределом ситуацию с Самойловой

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КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Запрет на въезд в Украину участнице конкурса Евровидение от РФ Юлии Самойловой будет беспределом и нарушит все моральные нормы, заявил РИА Новости во вторник продюсер Иосиф Пригожин.

Служба безопасности Украины уже подготовила документ о запрете на въезд Самойловой. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин раскритиковал участие Самойловой в конкурсе, так как россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения Киева. При этом исполнительный супервизор Евровидения Йон Ула Санд заявил, что у Европейского вещательного союза нет претензий к российской делегации.

"Это было понятно, что они будут придумывать всякие истории. Это вся провокация была понятна с первой минуты. Они давно потеряли связи с реальным миром, с реальной жизнью, находятся в какой-то своей действительности, которая позволяет им беспредельничать, нарушать все моральные нормы", — сказал Пригожин.

По его словам, страна, которая запрещает людям перемещаться, не может быть демократической.

"Толерантность касается не только "бородатых женщин", но и людей с ограниченными возможностями, которые, кстати, выступали на Евровидении", — добавил собеседник агентства.

Российский Первый канал в воскресенье, 12 марта, сообщил, что завершил внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций для участия в Евровидении-2017 и определился с выбором: Россию в Киеве будет представлять Юлия Самойлова, чье исполнение песни о любви "Flame is Burning" "произвело наиболее сильное впечатление".

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.