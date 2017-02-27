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    Кейси Аффлек завоевал "Оскар" за главную роль в фильме "Манчестер у моря"

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    "Оскар-2017". Награждение (30)

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    В этой номинации также были представлены Райан Гослинг за "Ла-ла Ленд", Эндрю Гарфилд за "По соображениям совести", Вигго Мортенсен за "Капитан Фантастик" и Дензел Вашингтон за фильм "Ограды".
    Кейси Аффлек завоевал Оскар за главную роль в фильме Манчестер у моря
    @ABC

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Кейси Аффлек завоевал награду американской киноакадемии "Оскар" в категории "Лучший актер" за драму "Манчестер у моря", 89-ую церемонию вручения награды из Голливуда транслирует телеканал ABC.

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    В этой номинации также были представлены Райан Гослинг за "Ла-ла Ленд", Эндрю Гарфилд за "По соображениям совести", Вигго Мортенсен за "Капитан Фантастик" и Дензел Вашингтон за фильм "Ограды".

    "Я здесь только благодаря таланту и доброй воле такого количества людей, что их просто невозможно назвать по именам, спасибо всем", — сказал Аффлек, получая награду. Для него это вторая номинация на "Оскар". Он отдельно поблагодарил режиссера ленты Кеннета Лонергана.

    Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. 89-ую церемонию вручения награды из Голливуда транслирует телеканал ABC.

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