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    "Оскар" за операторскую работу получил Линус Сандгрен за "Ла-ла-ленд"

    Тема:

    "Оскар-2017". Награждение (30)

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    В этой категории на награду также претендовали операторы лент "Прибытие", "Лев", "Лунный свет" и "Молчание". Награда киноакадемии США "Оскар" вручается в 24 категориях.
    Оскар за операторскую работу получил Линус Сандгрен за Ла-ла-ленд
    @ABC

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Киноакадемики США наградили "Оскаром" оператора фильма "Ла-ла-ленд" шведа Линуса Сандгрена, 89-ую церемонию вручения награды из Голливуда транслирует телеканал ABC.

    Смотрите также: "Оскар-2017". Онлайн-трансляция

    В этой категории на награду также претендовали операторы лент "Прибытие", "Лев", "Лунный свет" и "Молчание".

    Награда киноакадемии США "Оскар" вручается в 24 категориях.

    Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

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