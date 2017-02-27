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    Мультфильм "Зверополис" завоевал награду киноакадемии США "Оскар"

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    "Оскар-2017". Награждение (23)

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    Получая награду, создатели картины признались, что надеялись, что показав мир животных, они смогут сделать мир людей станет 'более толерантным".
    Мультфильм Зверополис завоевал награду киноакадемии США Оскар
    @ABC

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Полнометражный анимационный фильм "Зверополис" завоевал награду киноакадемики США "Оскар", 89-ая церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде в воскресенье, трансляцию ведет телеканал ABC.

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    В категории лучший анимационный фильм на "Оскар" также были представлены "Моана", "Кубо. Легенда о самурае", "Красная черепаха" и "Жизнь кабачка" (совместное производство Швейцарии и Франции). Получая награду, создатели картины признались, что надеялись, что показав мир животных, они смогут сделать мир людей станет 'более толерантным".

    Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается ежегодно в 24 номинациях.

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