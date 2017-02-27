Виола Дэвис удостоена премии "Оскар" за роль второго плана

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Афроамериканская актриса Виола Дэвис стала лауреатом премии киноакадемии США "Оскар" за роль второго плана в картине "Ограды", 89-ая церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде, трансляцию ведет телеканал ABC.

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Получая награду, актриса была очень эмоциональна и за отведенные ей 45 секунд со слезами на глазах поблагодарила всех — от режиссера картины до близких. Для Дэвис это третья номинация на "Оскар" и первая победа.

— ABC News (@ABC) 27 февраля 2017 г.

На награду за лучшую женскую роль второго плана также были номинированы Николь Кидман ("Лев"), Мишель Уильямс ("Манчестер у моря"), британская темнокожая актриса Наоми Харрис ("Лунный свет") и афроамериканка Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры").

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях.