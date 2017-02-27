"Коммивояжер" получил "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Фильм иранского режиссера Асгара Фархади "Коммивояжер" завоевал награду киноакадемии США "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", 89-я церемония вручении награды проходит в воскресенье в Лос-Анджелесе, прямую трансляцию ведет телеканал ABC.

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В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" также были представлены австралийский фильм "Танна" режиссеров Бентли Дина и Мартина Батлера, датский "Моя земля" Мартина Зандвлиета, немецкий "Тони Эрдманн" Марен Аде, и шведский "Вторая жизнь Уве" Ханнеса Холма.

В знак протеста против иммиграционного указа президента США, ограничивающего въезд в США гражданам семи стран, в том числе Ирана, режиссер, и все участники картины отказались от поездки в США на церемонию.

Фархади, для которого это вторая победа на "Оскаре", на нынешней церемонии представляют американка иранского происхождения Ануше Ансари, первая мусульманка и представительница Ирана, побывавшая в космосе.