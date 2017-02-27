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    Режиссер "Ла-ла ленда" Шазелл удостоен награды киноакадемии США "Оскар"

    Тема:

    "Оскар-2017". Награждение (30)

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    За победу в режиссерской категории также боролись Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Барри Дженкинс ("Лунный свет"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Дени Вильнев ("Прибытие").
    Режиссер Ла-ла ленда Шазелл удостоен награды киноакадемии США Оскар
    @ABC

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Режиссер картины "Ла-ла ленд" Дэмьен Шазелл удостоен награды киноакадемии США "Оскар", он стал самым молодым обладателем награды в этой категории.

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    Церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде в воскресенье, трансляцию ведет телеканал ABC.

    За победу в режиссерской категории также боролись Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Барри Дженкинс ("Лунный свет"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Дени Вильнев ("Прибытие").

    Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях.

    Шазелл стал самым молодым режиссером-обладателем "Оскара" в истории премии, ему 32 года. До этого возрастной рекорд принадлежал Норману Торогу, известному по фильмам с участием Элвиса Пресли: "Солдатский блюз", "Голубые Гавайи", "Девочки! Девочки! Девочки!". В далеком 1931 году, когда Торогу вручали "Оскар" за семейную драму "Скиппи", ему тоже было 32, но он был на восемь месяцев старше Шазелла.

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