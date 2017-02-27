Короткометражный мультфильм "Песочник" завоевал "Оскар"

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Киноакадемики США ожидаемо наградили создателей короткометражного мультфильма "Песочник" (Piper) статуэткой "Оскар", 89-ая церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде в воскресенье, трансляцию ведет телеканал ABC.

Смотрите также: "Оскар-2017". Онлайн-трансляция

В этой категории также были представлены "Слепая Вайша" (Blind Vaysha), "Время взаймы" (Borrowed Time), "Грушевый сидр и сигареты" (Pear Cider and Cigarettes) и "Жемчужина" (Pearl).

Мультфильм о том, как новорожденный птенец преодолевает свой страх перед водой и познает мир, создан режиссером Аланом Барилларо. Для него это первая номинация на "Оскар". Получая награду, режиссер признался, что на создание истории о птенце его вдохновили трое его детей.

Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях.