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    Короткометражный мультфильм "Песочник" завоевал "Оскар"

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    "Оскар-2017". Награждение (23)

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    Мультфильм о том, как новорожденный птенец преодолевает свой страх перед водой и познает мир, создан режиссером Аланом Барилларо. Для него это первая номинация на "Оскар".
    Короткометражный мультфильм Песочник завоевал Оскар
    @ABC

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Киноакадемики США ожидаемо наградили создателей короткометражного мультфильма "Песочник" (Piper) статуэткой "Оскар", 89-ая церемония вручения награды киноакадемии США проходит в Голливуде в воскресенье, трансляцию ведет телеканал ABC.

    Смотрите также: "Оскар-2017". Онлайн-трансляция

    В этой категории также были представлены "Слепая Вайша" (Blind Vaysha), "Время взаймы" (Borrowed Time), "Грушевый сидр и сигареты" (Pear Cider and Cigarettes) и "Жемчужина" (Pearl).

    Мультфильм о том, как новорожденный птенец преодолевает свой страх перед водой и познает мир, создан режиссером Аланом Барилларо. Для него это первая номинация на "Оскар". Получая награду, режиссер признался, что на создание истории о птенце его вдохновили трое его детей.

    Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях.

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