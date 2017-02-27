Композитор Гурвиц завоевал "Оскар" за лучшую музыку и песню

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Американский композитор Джастин Гурвиц завоевал две награды киноакадемии США "Оскар" за музыку к фильму "Ла-ла Ленд".

Телеканал ABC транслирует 89-ую церемонию вручения награды, которая проходит в Лос-Анджелесе.

Смотрите также: "Оскар-2017". Онлайн-трансляция

Получая награду, Гурвиц признался, что в написании музыки к картине его вдохновляла работа всей съемочной группы.

Гурвиц был трижды номинирован на награду этим вечером за оригинальную музыку и две песни к "Ла-ла Ленд".

— ABC News (@ABC) 27 февраля 2017 г.

В категории "Лучшая музыка" были также представлены Мика Левай, написавшая музыку для картины "Джеки", Дастин О'Хэллоран и немецкий пианист Хаушка за картину "Лев", Николас Брителл за "Лунный свет" и Томас Ньюман за "Пассажиры".

В этой категории "Лучшая песня" были представлены сразу две композиции из мюзикла "Ла-ла Ленд" "City of Stars" и "Auditon (The Fools Who Dream)". Песни были написаны в соавторстве Бендж Пасеком и Джастином Полом. В этой категории также были представлены "How Far I`ll Go" из мультфильма "Moana", "Can`t Stop the Feeling" Джастина Тимберлейка из мультфильма "Trolls" и "The Empty Chair" из ленты "Джим: История Джеймса Фоули" — соавторство Джей Ралфа и Стинга.

Награда киноакадемии США вручается ежегодно в 24 категориях.