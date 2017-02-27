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    Лонерган и Дженкинс завоевали "Оскар" в сценаристких категориях

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    "Оскар-2017". Награждение (30)

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    Лонерган удостоен награды за "Лучший оригинальный сценарий", Дженкинс – за адаптированный сценарий. Оба лауреата премии также являются режиссерами этих картин и представлены на "Оскар" в режиссерской категории.
    Лонерган и Дженкинс завоевали Оскар в сценаристких категориях
    @ABC

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Сценаристы и режиссеры Кеннет Лонерган и Барри Дженкинс завоевали награду киноакадемии США "Оскар" в сценаристких категориях за фильмы "Манчестер у моря" и "Лунный свет", церемонию вручения награды из Лос-Анджелеса ведет телеканал ABC.

    Смотрите также: "Оскар-2017". Онлайн-трансляция

    Лонерган удостоен награды за "Лучший оригинальный сценарий", Дженкинс – за адаптированный сценарий. Оба лауреата премии также являются режиссерами этих картин и представлены на "Оскар" в режиссерской категории.

    Премия Американской академии кинематографических искусств и наук вручается в 24 номинациях. Победители получают статуэтку — фигурку рыцаря, держащего перед собой меч и стоящего на катушке с кинопленкой, пять спиц которой символизируют пять самых первых гильдий академии: актеров, режиссеров, продюсеров, кинотехников и сценаристов.

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