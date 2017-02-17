Две Украины – две реальности – два мнения

JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинское общество крайне неоднородно, а его всеобщая радикализация и агрессивная атмосфера в стране делают дискуссионные, в общем-то, вопросы поводами для конфликтов. Языковой вопрос, декоммунизация, отношение к происходящему в Донбассе – все это раз за разом раскалывает украинский социум, превращая граждан в непримиримых оппонентов.

Соцсети vs. реальный мир

В такой обстановке эпицентром сражений становятся социальные сети – здесь, соблюдая худшие традиции интернет-баталий, на повышенных тонах и не всегда цензурно спорят, оскорбляют и взаимно банят друг друга тысячи украинцев. Казалось бы, в том же facebook должно, как в капле воды, отражаться некое концентрированное общественное мнение. По принципу – полистал свою ленту и понял, о чем думают и чем живут украинцы.

Но в действительности все по-другому. В стране складывается ситуация, когда люди живут, по сути, в параллельных и практически не пересекающихся реальностях. Одна – пространство соцсетей, интернет-сообществ и "диванного активизма", вторая – "реальный мир", о котором завсегдатаи интернет-сражений знают крайне мало. Зато гораздо больше знает социология, цифры которой часто откровенно раздражают записных активистов и "патриотов", недоумевающих, почему еще в стране остается так много "неправильных" граждан.

Конечно, никто не отменял факта, что историю творит активное меньшинство, пассионарии, готовые двигаться к своей цели несмотря на мнение остальных. С этим Украина уже сталкивалась: достаточно вспомнить начало Майдана в 2013 году, который фактически начался с поста в Facebook тогдашнего журналиста, а теперь – народного депутата Мустафы Найема. Из социальных сетей же нередко по стране начинают раскатываться различные акции, протесты и другой общественный активизм.

Но оказывается, что активисты в соцсетях и "обычные люди в реальном мире" думают совершенно по-разному.

Пропаганда и ее влияние

Яркий пример этого – результаты опроса-исследования, проведённого Киевским международным институтом социологии по заказу общественной организации "Детектор медиа". Медиаэксперт Диана Дуцик сообщила, что "наблюдаются негативные тенденции".

"Так, если в 2015 году 27% соглашались с утверждением, что события, имевшие место там (на Майдане — Ред.) зимой 2014 года, – это незаконный вооруженный переворот, то сейчас эта цифра выросла, и таких людей 34,3%. Вроде бы несущественный рост, но все равно он есть, и надо бы подумать, почему так происходит", – сказала Дуцик.

По ее словам, в то же время снизилось количество граждан, считающих события зимы 2013-2014 годов на Майдане народной революцией — "в 2015 году их было 61%, а сейчас таких 56,4%".

При этом 51,1% жителей Одесской, Николаевской и Херсонской областей думают, что события зимы 2014-го года в Киеве являлись незаконным вооружённым переворотом, 54% жителей региона согласны с утверждением, что "в Украине националисты стоят превыше закона и преследуют мирных сторонников России".

"А вообще это, конечно, удивительно. Даже включив на полную мощь машину госпропаганды, режиму не удалось промыть мозги моим землякам", – прокомментировал результаты опроса на своей странице в Facebook главный редактор издания "Таймер" (Одесса) Юрий Ткачев.

Другой характерный пример – мнение о происходящем в Донбассе: как показывает социология, украинское общество не единодушно в оценке вооруженного конфликта, и далеко не все склонны верить официальной версии, что "Украина воюет с Россией".

"Сегодня Украина – не демократическая страна"

Но почему же в Украине, большая часть граждан которой – против войны, так сильны позиции условной "партии войны"? И насколько мнение активистов из соцсетей отвечает мнениям страны в целом? По мнению политолога, директора Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаила Погребинского, позиция существующего "актива" не отражает позиции не просто большинства, а даже значительной части населения.

"Я, в общем, считаю, что настроенных пробандеровски на самом деле не более 20%. А то, что сейчас примерно вдвое больше настроены против России – половина этих людей не потому, что они бандеровцы или разделяют тоталитарную идеологию Степана Бандеры, или превосходство украинской нации и так далее. А потому, что они считают, что в нынешнем кризисе значительная доля ответственности лежит на Москве, поэтому они так настроены", – сказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Этот "актив", по словам политолога, отражает позицию примерно 20% населения и части тех, кто, не являясь национал-радикалами, настроены жестко антироссийски – "таких людей все равно у нас меньше половины".

"И ничего удивительного в этом нет – это обычная ситуация. Необычность ситуации только в том, что у большинства нет своей политической силы, которая могла бы артикулировать его позицию. Это проблема. И это проблема подчеркивает то, что Украина в нынешнем состоянии – далеко не демократическая страна и нет представительства общественного мнения в политическом классе", – подытожил Погребинский.