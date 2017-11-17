Кравец: в Украине никто не собирается бороться с коррупцией

РИА Новости Украина

Как сообщалось, 3 ноября НАПК внесло предписание и вызвало на допрос директора НАБУ Артема Сытника о якобы нарушении требований законодательства относительно урегулирования конфликта интересов у его подчиненного. Речь шла о детективе главного подразделения Игоре Семаке.

В ответ Сытник заявил, что приглашение на допрос в НАПК получил именно тогда, когда НАБУ обнародовало информацию о начале расследования относительно главы агентства Натальи Корчак и ее супруга по использованию ими незадекларированных автомобиля и паркоместа.

13 ноября Сытника вызвали в НАПК для дачи показаний. Протокол об админнарушении главы НАБУ был направлен в суд.

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Отреагировал на конфликт и президент Петр Порошенко, заявив, что считает неприемлемой начавшуюся "войну" между антикоррупционными ведомствами.

По мнению старшего партнера адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, ситуация с НАБУ и НАЗК еще раз продемонстрировала очевидное — в Украине никто и никогда не боролся, не борется и бороться с коррупцией не собирается.

"Как же с ней бороться, если фактически это стала такая форма государственного управления страной. Депутаты голосуют и принимают законы за деньги, Конституционный суд готов на любые решения в угоду действующей власти, судебная система уничтожена, а сохранившиеся остатки запуганы до смерти, государственные аппарат развален. Все это результат коррупции полностью развалившей страну", — пишет Кравец у себя в Facebook.

По его мнению, Революции себя уже полностью дискредитировали, и дает единственный совет — ходить на выборы и голосовать за тех, кому лично доверяете.

"На вопрос что же делать, я могу дать только один ответ — ходить на выборы и голосовать за тех кому лично доверяете. Революции себя уже полностью дискредитировали. К слову, буквально сегодня заметил случайно на улице новый тренд у грантоедов-антикоррупционеров — даю, потому что так надо. Это еще одна демонстрация работы всех этих грантоедных организаций уничтожающих страну", — рассказал Кравец.

Скриншот с сайта Facebook

"Только мы сами можем навести порядок и исключительно без указаний. Заграница, в данном случае, нам не поможет. Лидеры есть, просто нужно решиться", — резюмировал он.