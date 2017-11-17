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    Кравец: в Украине никто не собирается бороться с коррупцией

    Тема:

    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК (21)

    (обновлено: )6530
    Ситуация с НАБУ и НАПК еще раз продемонстрировала очевидное — в Украине никто и никогда не боролся, не борется и бороться с коррупцией не собирается, пишет юрист Ростислав Кравец. По его мнению, фактически это стала форма государственного управления страной.
    Ростислав Кравец
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    НАБУ
    twitter.com/nab_ukr
    НАБУ Vs. НАПК. Власть и коррупция - вместе навеки

    Как сообщалось, 3 ноября НАПК внесло предписание и вызвало на допрос директора НАБУ Артема Сытника о якобы нарушении требований законодательства относительно урегулирования конфликта интересов у его подчиненного. Речь шла о детективе главного подразделения Игоре Семаке.

    В ответ Сытник заявил, что приглашение на допрос в НАПК получил именно тогда, когда НАБУ обнародовало информацию о начале расследования относительно главы агентства Натальи Корчак и ее супруга по использованию ими незадекларированных автомобиля и паркоместа. 

    13 ноября Сытника вызвали в НАПК для дачи показаний. Протокол об админнарушении главы НАБУ был направлен в суд.

    Национальное антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото
    НАБУ vs НАПК. О природе скандальных разборок

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    Отреагировал на конфликт и президент Петр Порошенко, заявив, что считает неприемлемой начавшуюся "войну" между антикоррупционными ведомствами. 

    По мнению старшего партнера адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, ситуация с НАБУ и НАЗК еще раз продемонстрировала очевидное — в Украине никто и никогда не боролся, не борется и бороться с коррупцией не собирается.

    "Как же с ней бороться, если фактически это стала такая форма государственного управления страной. Депутаты голосуют и принимают законы за деньги, Конституционный суд готов на любые решения в угоду действующей власти, судебная система уничтожена, а сохранившиеся остатки запуганы до смерти, государственные аппарат развален. Все это результат коррупции полностью развалившей страну", — пишет Кравец у себя в Facebook.

    Свекровь главы НАПК заблокировала в квартире детектива НАБУ. Видео
    facebook.com/nabu.gov.ua
    "В заложниках" у свекрови главы НАПК. Появилось видео с детективом НАБУ

    По его мнению, Революции себя уже полностью дискредитировали, и дает единственный совет — ходить на выборы и голосовать за тех, кому лично доверяете. 

    "На вопрос что же делать, я могу дать только один ответ — ходить на выборы и голосовать за тех кому лично доверяете. Революции себя уже полностью дискредитировали.  К слову, буквально сегодня заметил случайно на улице новый тренд у грантоедов-антикоррупционеров — даю, потому что так надо. Это еще одна демонстрация работы всех этих грантоедных организаций уничтожающих страну", — рассказал Кравец.

    Скриншот с сайта Facebook

    "Только мы сами можем навести порядок и исключительно без указаний. Заграница, в данном случае, нам не поможет. Лидеры есть, просто нужно решиться", — резюмировал он.

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