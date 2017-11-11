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    "В заложниках" у свекрови главы НАПК. Появилось видео с детективом НАБУ

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    Свекровь председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Натальи Корчак, к которой детектив НАБУ пришел вручать повестку на допрос, решила закрыть его у себя в квартире, посоветовавшись с близкими.
    Свекровь главы НАПК заблокировала в квартире детектива НАБУ. Видео
    facebook.com/nabu.gov.ua

    "10 ноября 2017 года, около 17:30, в рамках расследования производства по факту вероятного внесения недостоверных данных в е-декларацию главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции детектив НАБУ прибыл по месту жительства родственницы главы НАПК с целью вручения повестки прибыть на допрос", — говорится в сообщении.

    На странице НАБУ в Facebook выложены кадры из квартиры.

    По данным агентства, родственница Корчак пригласила детектива в квартиру.

    "После допроса в момент подписания протокола она позвонила своему сыну (мужу главы НАПК), после чего отказалась подписывать протокол и заперла детектива НАБУ в квартире изнутри и спрятала ключ", — говорится в сообщении.

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    Пока детектив находился в квартире, на место прибыла Корчак вместе с мужем и сообщила работникам НАБУ, что будут вызывать на место происшествия СМИ. Сотрудники НАБУ, в свою очередь, вызвали полицию. Позже детектив вышел из квартиры.

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