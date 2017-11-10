Абсурд крепчает. Детектива НАБУ закрыли в квартире родственницы главы НАПК

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Свекровь председателя НАПК Натальи Корчак закрыла детектива НАБУ у себя дома, когда он пришел вручать ей повестку на допрос, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в НАБУ.

"Детектив пришел вручать ей повестку на допрос. Она предложила провести допрос дома, пригласила его в дом. Они провели допрос. Он составил протокол. Она решила позвонить и посоветоваться с сыном, мужем Корчак. После разговора с ним она отказалась подписывать протокол и закрыла его в квартире", — сообщил источник.

Сейчас детектив НАБУ находится в квартире со свекровью Корчак.

"Корчак с мужем под подъездом. Наш спецназ там же. Наши вызвали 102", — добавляет источник.

По его словам, Корчак объявила что будет вызывать журналистов с камерами.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак допросили по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей.