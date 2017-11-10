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    Абсурд крепчает. Детектива НАБУ закрыли в квартире родственницы главы НАПК

    (обновлено: )28211
    По информации источника в НАБУ, детектив пришел вручать свекрови председателя НАПК Натальи Корчак повестку на допрос, после разговора с детективом женщина отказалась подписывать протокол и закрыла его в квартире.
    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ)
    сайт НАБУ

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Свекровь председателя НАПК Натальи Корчак закрыла детектива НАБУ у себя дома, когда он пришел вручать ей повестку на допрос, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в НАБУ.

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    "Детектив пришел вручать ей повестку на допрос. Она предложила провести допрос дома, пригласила его в дом. Они провели допрос. Он составил протокол. Она решила позвонить и посоветоваться с сыном, мужем Корчак. После разговора с ним она отказалась подписывать протокол и закрыла его в квартире", — сообщил источник.

    Сейчас детектив НАБУ находится в квартире со свекровью Корчак.

    "Корчак с мужем под подъездом. Наш спецназ там же. Наши вызвали 102", — добавляет источник.

    По его словам, Корчак объявила что будет вызывать журналистов с камерами.

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак допросили по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей.

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