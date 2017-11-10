НАБУ допросило главу НАПК

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В НАБУ допросили главу НАПК Наталью Корчак, сообщают "Украинские Новости".

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Как выяснилось, источник в правоохранительных органах сообщил, что председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталью Корчак допросили по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей.

Допрос состоялся в четверг 9 ноября.

Напомним, ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что одни из последних дел НАБУ, в частности дело министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в отношении окружения министра юстиции заставили его усомниться, что данные решения основаны на юридической процедуре.