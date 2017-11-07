НАБУ огласило подозрение двум гражданам Австрии по делу Мартыненко

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины огласило подозрения еще трем лицам в рамках расследования дела по факту завладения средствами государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

По делу проходит бывший народный депутат Николай Мартыненко. Общее количество подозреваемых в этом производстве возросло до 8 человек.

НАБУ сообщило подозрения двум гражданам Австрии — генеральному директору и директору австрийской компании-посредника "Steuermann". По данным следствия, компания одконтрольна экс-председателю комитета Верховной Рады Украины по вопросам Топливно-энергетического комплекса Николаю Мартыненко.

Австрийцам инкриминируют создание преступной организации и присвоение имущества. Гендиректора австрийский фирмы также подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным НАБУ, третий подозреваемый — гражданин Украины — является руководителем ряда компаний, которые систематически выигрывали тендеры в ГП "ВостГОК", ГП "НАЭК "Энергоатом", ГП "Объединенная горно-химическая компания", и одновременно является главой иностранных предприятий. Ему сообщено в Латвийской Республике.



Расследование уголовного дела по нанесению ущерба ГП "ВостГОК" тянется с 20 апреля 2017 года. Ущерб оценивается более 17 миллионов долларов.