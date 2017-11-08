ГПУ ответила на обвинения НАБУ в адрес "Ощадбанка" по делу Онищенко

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин опроверг информацию о якобы исчезновении денежных средств, которые были арестованы по процедуре спецконфискации в рамках расследования "газового дела" на счетах компании Quickpace в "Ощадбанке" и затем парламент определил порядок дальнейшего использования этих денег.

"Решением Краматорского суда во время осуждения одного из участников преступной организации была применена специальная конфискация в отношении денежных средств, которые находились на счетах компании Quickpace в "Ощадбанке". Указанные средства, $156 млн и приблизительно 218 тыс. грн, "Ощадбанк" напрямую непосредственно перечислил на счет Государственной казначейской службы Украины. Дальнейшая судьба указанных средств была определена уже Верховной Радой Украины, которая летом этого года приняла закон об изменениях в государственный бюджет, определив целевое использование данных средств", – сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Енин отметил, что в Генпрокуратуре не понимают цель длительных допросов руководства "Ощадбанка Украины" представителями Национального антикоррупционного бюро Украины, поскольку указанная информация о конфискованных средствах "могла быть легко получена путем обращения напрямую в Государственную казначейскую службу".

По его словам, соответствующую оценку действиям НАБУ согласно закону должна дать Специализированная антикоррупционная прокуратура, а следствие Генпрокуратуры учтет указанную информацию о конфискованных средствах компании Quickpace для "определения роли господина Онищенко в этой ситуации" (выехавшего за границу народного депутата Александра Онищенко).

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Против Онищенко возбуждено дело по статье "хищение госимущества в особо крупных размерах". По данным правоохранителей, с января 2013 года по январь 2016 года служебные лица компании "Укргаздобыча" при содействии Онищенко получали государственные средства путем продажи газа внутренней добычи по заниженной цене. Эти действия нанесли ущерб государству на сумму около 120,5 миллиона долларов.

Позже Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, его задержание и арест, перед этим он покинул Украину.