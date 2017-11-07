наверх
07.11.201715:29
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    НАБУ назвало причины обысков у министра инфраструктуры

    96
    Национальное антикоррупционное бюро Украины опровергает информацию СМИ о том, что детективы якобы готовят уведомление о подозрении первому заместителю министра юстиции Натальи Севастьяновой.
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтверждает обыски у министра инфраструктуры Владимира Омеляна, говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook.

    Ранее во вторник СМИ сообщили, что НАБУ 3 ноября проводило следственные действия у министра инфраструктуры и якобы правоохранители провели обыск дома у Омеляна по делу о незаконном обогащении.

    "Разъяснения относительно сообщений об обысках у министра инфраструктуры и якобы подготовки сообщения о подозрении заместителю министра юстиции: 3 ноября детективы НАБУ проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированном в мае 2017 года по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных одним из членов кабинета министров Украины. Подозрение в данном уголовном производстве пока никому не сообщалось. Досудебное расследование продолжается", — сообщили в НАБУ.

    Скриншот сообщения

    Также ведомство опровергает информацию СМИ о том, что детективы якобы готовят уведомление о подозрении первому заместителю министра юстиции Натальи Севастьяновой.

    Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследования дела против Омеляна по статьям "декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение". Однако Омелян заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями, и считает, что в его декларации нет нарушений.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вывеска на здании НАК "Нафтогаз Украины"
    "Райские бумаги": оффшорные дела Порошенко и Ко
    В ожидании праздника: 7 ноября под Радой
    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen
    Алексей Баганец
    Криминальные войны: Днепр, Хмельницкий
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Рюкзаки и дело. Суд отпустил сына Авакова