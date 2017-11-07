НАБУ назвало причины обысков у министра инфраструктуры

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтверждает обыски у министра инфраструктуры Владимира Омеляна, говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Facebook.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что НАБУ 3 ноября проводило следственные действия у министра инфраструктуры и якобы правоохранители провели обыск дома у Омеляна по делу о незаконном обогащении.

"Разъяснения относительно сообщений об обысках у министра инфраструктуры и якобы подготовки сообщения о подозрении заместителю министра юстиции: 3 ноября детективы НАБУ проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированном в мае 2017 года по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных одним из членов кабинета министров Украины. Подозрение в данном уголовном производстве пока никому не сообщалось. Досудебное расследование продолжается", — сообщили в НАБУ.

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Также ведомство опровергает информацию СМИ о том, что детективы якобы готовят уведомление о подозрении первому заместителю министра юстиции Натальи Севастьяновой.

Ранее сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследования дела против Омеляна по статьям "декларирование недостоверной информации" и "незаконное обогащение". Однако Омелян заявил, что готов сотрудничать с правоохранителями, и считает, что в его декларации нет нарушений.