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    Общество

    Омелян рассказал, когда разрешат летать над Калиновкой

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (63)

    (обновлено: )0
    Последствия пожаров в Калиновке
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Запрет на полеты в радиусе 50 км от арсенала в Калиновке будет действовать до 03:00 28 сентября, его могут продлить до того времени, пока ситуация окончательно стабилизируется,  заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

    "Пока этот запрет установлен до 3:00 следующего дня. Мы исходим из того, когда у нас будет уверенность, что пожар ликвидирован и любые другие взрывы невозможны, тогда сможем снять эти ограничения", – цитирует "112 Украина" Омеляна.

    По словам министра, ситуация с железнодорожным сообщением несколько иная.

    "Сейчас мы обследуем пути на возможное наличие в них взрывоопасных предметов. С этой целью были командированы саперы железнодорожных войск, которые на месте. После того, как мы будем полностью уверены в безопасности пассажиров и сотрудников УЗ, мы сможем восстановить движение", – сообщил министр.

    Он отметил, что пока новых изменений к маршрутов поездов не вносят. 

    "Относительно стратегических объектов, они охраняются как Нацгвардией, так и нашими войсками специальной службы на транспорте. Я надеюсь, что никаких эксцессов не будет. По другим объектам – это компетенция других ведомств. Железная дорога, шлюзы, авиация, стратегические узлы – под охраной. Охрана у нас в зависимости от ситуации находится в усиленном состоянии, поэтому пока что дополнительных мер безопасности мы не принимали", – заключил Омелян.

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