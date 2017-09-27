Омелян рассказал, когда разрешат летать над Калиновкой

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости Украина. Запрет на полеты в радиусе 50 км от арсенала в Калиновке будет действовать до 03:00 28 сентября, его могут продлить до того времени, пока ситуация окончательно стабилизируется, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Пока этот запрет установлен до 3:00 следующего дня. Мы исходим из того, когда у нас будет уверенность, что пожар ликвидирован и любые другие взрывы невозможны, тогда сможем снять эти ограничения", – цитирует "112 Украина" Омеляна.

По словам министра, ситуация с железнодорожным сообщением несколько иная.

"Сейчас мы обследуем пути на возможное наличие в них взрывоопасных предметов. С этой целью были командированы саперы железнодорожных войск, которые на месте. После того, как мы будем полностью уверены в безопасности пассажиров и сотрудников УЗ, мы сможем восстановить движение", – сообщил министр.

Он отметил, что пока новых изменений к маршрутов поездов не вносят.

"Относительно стратегических объектов, они охраняются как Нацгвардией, так и нашими войсками специальной службы на транспорте. Я надеюсь, что никаких эксцессов не будет. По другим объектам – это компетенция других ведомств. Железная дорога, шлюзы, авиация, стратегические узлы – под охраной. Охрана у нас в зависимости от ситуации находится в усиленном состоянии, поэтому пока что дополнительных мер безопасности мы не принимали", – заключил Омелян.