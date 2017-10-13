НАБУ заподозрило Омеляна в незаконном обогащении

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование дела против министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, свидетельствуют материалы Соломенского районного суда Киева.

Согласно материалам суда, правоохранители расследуют уголовное дело по статье "декларирования недостоверной информации" и статье "незаконное обогащение".

В ходе досудебного расследования установлено, что, начиная с 10 декабря 2016 года, министр его жена и сын начали проживать в доме, который по праву частной собственности принадлежит двоюродной племяннице жены. Ориентировочная стоимость дома составляет семь миллионов гривен (около 264 тысяч долларов по курсу нацбанка). Фискальной службе неизвестно о доходах племянницы, которые бы позволили ей приобрести такой дом. Кроме того, было установлено, что в 2009-2011 годах мать этой женщины выдавала Омеляну право пользования автомобилем Lexus RX 350, что свидетельствует об их доверительных отношениях.

Также досудебным расследованием установлено, что министр с 2015 года на машине BMW X5 стоимостью около 1,59 миллиона гривен (около 60 тысяч долларов). Автомобиль принадлежит его брату. При этом министр не указал это транспортное средство в декларациях за 2015 и 2016 годы.

Национальное антикоррупционное бюро просило суд предоставить доступ к информации о мобильных переговорах Омеляна, его жены, брата, матери и водителей. Суд предоставил следствию доступ только к информации о мобильных переговорах министра инфраструктуры за период с 1 декабря 2016 года по 1 января 2017 года.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Минобороны. НАБУ провели обыски, в результате которых по подозрению в причастности к совершению преступления были задержаны заместитель министра обороны Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич.