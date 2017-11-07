Хроника 6 ноября: "план Маршалла" для Украины, нападение на Шкиряка, обыск у Омеляна

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 6 ноября, в Литве представили "план Маршалла" для Украины, "Национальный корпус" заблокировал работу оператора лотерей "МСЛ", а на Майдане в Киеве напали на работника посольства США. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Презентован "План Маршалла"

В Литве представили "план Маршалла" для Украины. Политики предлагают выделить Украине 50 миллиардов евро для поощрения малого и среднего бизнеса в ближайшие десять лет. При этом, в Украине могут создать орган по контролю эффективности использования средств, выделенных международными донорами, сообщил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Нападение на Шкиряка

Под зданием Высшего специализированного суда Киева избили советника главы МВД Зоряна Шкиряка. Позже сам Шкиряк отметил, что его никто "не бил и ничего страшного не произошло", и он "живее всех живых", а он относится к произошедшему инциденту "спокойно и с пониманием". Советник также сообщил, что не намерен обращаться в полицию из-за случившего инцидента.

НАБУ нагрянуло с обысками к Омеляну

Детективы национального антикоррупционного бюро Украины провели обыск дома министра инфраструктуры Владимира Омеляна по подозрению в незаконном обогащении, сообщили украинские СМИ. В НАБУ, ссылаясь на данные Государственной фискальной службы, заверили, что доходы, которые бы позволили племяннице купить такой дом, девушка не получала.

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В Луганск перестанут подавать воду

Предприятие "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) заявило, что 6 ноября из-за долгов обесточит Петровскую насосную станцию Попаснянского водоканала, из-за чего прекратится водоснабжение Луганска и неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. При этом в ЛНР, что текущих долгов за водоснабжение перед Украиной на данный момент нет.

Высший спецсуд Киева освободил пограничника Колмогорова

В понедельник, 6 ноября, Высший специализированный суд рассматривал апелляцию дела пограничника Сергея Колмогорова, которого осудили на 13 лет за умышленное убийство, хотя он выполнял служебный устав и стрелял в нарушителей. Суд постановил освободить Колмогорова из-под стражи и назначил повторное рассмотрение дела в первой инстанции.



"Национальный корпус" заблокировал работу оператора лотерей "МСЛ"

В Киеве 6 ноября члены партии "Национальный корпус" заблокировали работу оператора государственных лотерей "МСЛ". Центральный офис "МСЛ" на улице Шовковичной был обклеен стикерами и разрисован надписями "Мошенники вон" и "Кровавые деньги". После этого "Национальный корпус" отправил по отделениям компании, чтобы провести акцию протеста и там.

На Майдане в Киеве напали на работника посольства США

Ночью 5 ноября в Киеве на Майдане Незалежности было совершено нападение на второго секретаря посольства США в Украине Омара Карденти. На него набросились пятеро неизвестных с криками "Иностранцы, убирайтесь прочь" — сообщили СМИ со ссылкой на собственные источники. ЧП произошло возле здания Национальной музыкальной академии Украины имени П.И. Чайковского.

Американская телеакадемия проголосовала за пожизненное изгнание Вайнштейна

Американская телевизионная академия исключила из своих рядов продюсера Харви Вайнштейна, находящегося в эпицентре скандала с сексуальными домогательствами, проголосовав за его пожизненное изгнание. Вайнштейна уже исключили из американской и британской киноакадемий, а также из гильдии продюсеров.

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В ноябре 2001 года Генеральная Ассамблея ООН объявила, что ежегодно 6 ноября отмечается Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.