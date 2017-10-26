Омелян и дорога к Бандере: министр шокировал соцсети

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал начало восстановления дороги к селу Старый Угринов в котором родился лидер ОУН Степан Бандера. На своей страничке в Facebook Омелян поведал, что на родине Бандеры довелось побывать впервые и он был поражен "безумной энергетикой" этого места.

"Такое впечатление, что эта большая семья, которая была безжалостно уничтожена коммунистически нацистским молохом, до сих пор живет там, вот сейчас выйдет из-за угла дома, причастия и благословит", — написал Омелян.

В соцсетях и сами дорожно-ремонтные планы министра, и его эмоции, вызванные посещением родины Бандеры, вызвали весьма неоднозначную реакцию: "В "майданной" Украине дорогу отныне будут строить и ремонтировать только к Степану Бандере. Остальные дороги подождут…";

"Нам нужен министр шаленой энергетики. С шаленой инфраструктурой мы уже справились, она у нас на трассе Николаев-Кривой Рог или Николаев-Снигиревка в полном объеме ошаленила".

"4 км, конечно, многовато. Особенно, если "капитально". Но, ничего, Европа поможет! Поляки, например. Они столько лет этого ждали!" - пишут украинцы в сетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook