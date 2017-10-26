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    Омелян и дорога к Бандере: министр шокировал соцсети

    (обновлено: )37616
    Дорогу к селу Степана Бандеры отремонтируют – пообещал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, посетив родину лидера ОУН. Что вдохновило главу министерства на такое решение и как отреагировали на это украинцы в соцсетях?
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал начало восстановления дороги к селу Старый Угринов в котором родился лидер ОУН Степан Бандера. На своей страничке в Facebook Омелян поведал, что на родине Бандеры довелось побывать впервые и он был поражен "безумной энергетикой" этого места.

    "Такое впечатление, что эта большая семья, которая была безжалостно уничтожена коммунистически нацистским молохом, до сих пор живет там, вот сейчас выйдет из-за угла дома, причастия и благословит", — написал Омелян.

    В соцсетях и сами дорожно-ремонтные планы министра, и его эмоции, вызванные посещением родины Бандеры, вызвали весьма неоднозначную реакцию: "В "майданной" Украине дорогу отныне будут строить и ремонтировать только к Степану Бандере. Остальные дороги подождут…";

    "Нам нужен министр шаленой энергетики. С шаленой инфраструктурой мы уже справились, она у нас на трассе Николаев-Кривой Рог или Николаев-Снигиревка в полном объеме ошаленила".

    "4 км, конечно, многовато. Особенно, если "капитально". Но, ничего, Европа поможет! Поляки, например. Они столько лет этого ждали!" - пишут украинцы в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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