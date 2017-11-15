Съезд Народного фронта: троян Гройсман и консерва режима

Валерий Смеян, обозреватель

В Киеве прошел очередной съезд Народного фронта. По мнению большинства экспертов, он стал предварительным ответом фронтовиков на фактический отказ президента объединить НФ и БПП в единую политическую силу накануне начала президентско-парламентской кампании. Ответ заключался в следующем: Народный Фронт, как партия, есть. Хоть и без развитой региональной структуры. Обладает огромным финансово-административным ресурсом. Зал пестрел от сиятельных лиц министров, депутатов и иных "слуг народа". Но главное, съезд стал демонстрацией потенциала фронды Петру Алексеевичу.

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Так Арсений Петрович, говоря о своей обиде за отставку с поста премьера, сообщил, что извлек из этого колоссальный опыт. В смысле предъявления кулака обидчику, как ответа. И на роль последнего, вероятно, предназначил Володю, так он ласково и неформально многократно называл нынешнего премьера. Который, оказывается, всегда был ему другом и останется впредь. Вообще, по числу воздушных поцелуев в адрес друг друга со стороны Яценюка и Гройсмана, съезд равных в истории Украины не имел. Некоторые делегаты в кулуарах шутили, что готовы были даже кричать «горько» в ответ на такую откровенную демонстрацию крепкой мужской взасос нежности. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. На Банковой должны были понять, что Гройсман в своей любви к Яценюку готов зайти так далеко, что может стать лидером этой политсилы вплоть до выдвижения от нее кандидатом в президенты. А почему нет? При том, что сам НФ и его лидеры имеют рейтинг популярности в 1-1,5%, а нынешний премьер аж 4,2%. Так что, если НФ действительно намерен выдвигать своего кандидата на будущих президентских выборах, как было заявлено на съезде, то Гройсман безальтернативен.

Случится ли брак по расчету между винницким протеже ПАП-ы и Народным фронтом, окончательно станет известно в следующем году. Именно тогда съезд принял решение назвать имя своего кандидата в президенты. А до этого все еще может быть. Исключить то, что Гройсман своим откровенным заигрыванием с фронтовиками просто набивает цену своей верности Петру Алексеевичу тоже нельзя. Ведь просил же у последнего 20% партийного списка для своих людей. Но получил отказ. Или, на самом деле, играет роль "троянского коня" для НФ. Ведь в случае, если отношения лидеров последнего с гарантом обострятся донельзя и войдут в стадию откровенного конфликта. Не в смысле реформ, которых нет, а в смысле денег и власти, которые есть, то НФ может перейти в прямую оппозицию. С заявкой на самостоятельную игру в президентской кампании. И тогда, нынешний премьер, выдвинувшись от них на пост главы государства, может в разгар кампании сойти с дистанции. Так, чтобы у фронтовиков не было уже физической возможности раскрутить нового кандидата. Чем не план для Банковой? А пока он играет в "друга" Арсения Петровича. Взасос.

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Яценюк, возможно, тоже в игре. В конце концов, что помешало ему в свое время предать Тимошенко в пользу своего карьерного роста? Почему по той же схеме теперь сегодня не прокинуть своих нынешних соратников-однопартийцев. Если «приз» от Петра Алексеевича будет того стоить. Следующий год в этом отношении действительно все расставит на свои места. И мы еще будем свидетелями различных метаморфоз не только фронтовиков, но и всех тех, кто вопрос личного политического выживания всегда ставит выше приверженности декларируемым политическим и мировоззренческим ценностям. Арсений Петрович с его политической колобковостью точно представитель этого класса политиков.

То, что сам Народный фронт пока не готов к самостоятельной игре в выборы, показала содержательная часть выступлений его лидеров. Так Арсений Петрович говоря о программе, заявил, что-то невнятное про эффективность реформ, которые проводили и проводят его однопартийцы. Может быть, имел в виду убитую его руками экономику, тотальное обнищание населения, космический рост тарифов, который был запущен с легкой руки его КМУ и продолжен "другом" Володей? В любом случае, Арсений Петрович сиял уверенностью и благодатью, когда утверждал, что ему и НФ есть с чем идти в народ, в плане "покращення и досягнень". Ну, может пусть и сходит. Если не боится отхватить.

Увы, но на съезде ни слова не прозвучало о том, что готовы фронтовики предложить своим избирателям в плане действительного роста благосостояния. То есть все три года, с момента проведения последнего съезда, в партии не родилось ничего креативного в этом смысле. Да и надо ли? Ведь уже очевидно по логике голосований ВР, что ставка ныне власть предержащих на будущих выборах делается не на программные обещания избирателям, как реальному инструменту наращивания электоральной популярности. А на привычный админресурс. Который сработает по принципу: не важно как проголосуют, важно – кто считать будет.

Накануне съезда НФ проголосовал за закон, который отменяет конкурсный отбор председателей местных государственных администраций и руководителей центральных органов исполнительной власти. А президент его быстренько подписал. Правда, новацию фронтовики одобрили после того, как по случайному совпадению была принята поправка к госбюджету, которой добавили министерству Авакова 1,7 млрд. гривен. На новые рюкзачки надо полагать.

Закон этот, по сути, делает всех глав ОГА и РГА "ручными" для АП. Потому как вопрос их назначений теперь не в ведении конкурсных комиссий, а исключительно в руках президента. Короче поиграли в демократию, и хватит. Пора и честь знать. Тем более, что на кону вопрос консервации нынешней правящей команды.

И кто бы на съезде вчерашних лидеров Майдана поставил вопрос об очередном демонтаже законодательной базы, реализующей идеалы этого самого Майдана? О попирании демократических прав и свобод президентом? О том, что гарант вернул себе рычаг управления всех своих папередников. Молчок. Все возвращается на круги своя. В том числе старая, со времен Леонида Кучмы проверенная схема: я – тебе место кормления, как главе ОГА или РГА, а ты мне голоса избирателей. Ну, а если не собрал, то будь добр, нарисуй. Иначе – на кислород.

По предварительным итогам нынешний съезд НФ означает новый раунд торгов с Порошенко об условиях совместного плавания во время выборной гонки. Однако они, похоже, для фронтовиков с каждым днем становятся все менее комфортными.

Хоть на съезде в качестве заглавной темы снова звучала конституционная реформа с отъемом у президента многих властных полномочий, но в реальность ее проведения сами делегаты уже не верят. Так что если говорить о реальных итогах, то пока на виртуальный кулак Яценюка, Петр Алексеевич, похоже держит в кармане абсолютно реальную дулю. Станет ли ею Гройсман – покажет следующий год.