Гибридная партия власти. Что ждет объединившихся БПП и "Народный фронт"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Партия власти должна быть одна: так, видимо, считают идеологи объединения пропрезидентского Блока Петра Порошенко и "Народного фронта" во главе с экс-премьером Арсением Яценюком. О возможном слиянии двух команд и переговорах вокруг этого активно пишут СМИ, тему обсуждают политологи.

Как сообщается, главными действующими лицами новой политсилы могут стать генпрокурор Юрий Луценко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, глава СНБО Александр Турчинов, глава правительства Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков и уже упоминавшийся Яценюк.

Идеологом возможного альянса называют Турчинова. Но переговоры идут тяжело и медленно. Непонятно, кто возглавит партию: якобы в НФ предлагают, чтобы это был кандидат в премьеры, а у президента отмечают, что руководителей фракции может быть сразу несколько. Близкие к Порошенко источники говорят, что нет единства и у ключевых игроков — президента, Луценко, Гройсмана, Яценюка, Авакова — они все выступают в переговорах практически автономно.

Пойдут одной колонной

Объединение партий в Украине — дело нередкое, но из успешных примеров таких союзов вспоминается разве что пропрезидентский блок 2001-02 годов "За Единую Украину!", куда вошли 14 политсил. Благодаря "За ЕдУ!" президенту Леониду Кучме удалось сформировать лояльное большинство в парламенте. Правда, уже в июне 2002 года блок распался.

Гораздо чаще перед выборами технологи власти пытаются разделить, диверсифицировать риски. В преддверии выборов или делают ребрендинг партий, или создают новые политические "колонны" — чтобы прежние политики попали в депутатские кресла под новыми знаменами, избавились от связанного со старыми проектами негатива.

В случае же с БПП и НФ юридическое объединение вряд ли возможно, считает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. В то же время разговорами об объединении Порошенко использует "Народный фронт", как он раньше использовал Яценюка, считает эксперт.

"Чтобы "Народный фронт" оставался лояльным, оставался единым во власти, не разрушал нынешнюю систему власти. Чтобы сохранялась стабильность коалиции и правительства. И Петр Алексеевич мог бы планировать себе следующую избирательную кампанию", – перечислил политолог.

В то же время "Народный фронт" тоже заинтересован в таком объединении, уверен Бортник: "фронтовики" хотят выторговать у Блока Петра Порошенко дополнительные квоты и преференции.

"К реальному политическому объединению это вряд ли приведет. Хотя, безусловно, они де-факто пойдут одной колонной на выборах 2019 года", – прогнозирует эксперт.

Выжить электорально и избежать выборов

Для возможного союза важны еще два момента: партийных рейтингов, которые и у БПП, и у НФ стабильно снижаются, и устойчивости состоящей из пропрезидентского блока и "фронтовиков" коалиции в парламенте. Политолог Алексей Якубин называет потенциальное слияние "объединением от отчаяния".

"Есть понимание того, что рейтинг "Народного фронта" – на уровне социологической погрешности, у БПП рейтинги тоже падают, и есть понимание того, что если не произвести новую объединяющую трансформацию, то действующая де-юре коалиция может окончательно расколоться", – рассказал эксперт.

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При этом во власти вызревает понимание, что нужно создать новую партию власти – отбросить негатив, который у людей вызывают БПП и "Народный фронт".

Якубин считает, что если объединение все же состоится, "фронтовики" таким образом попытаются спастись от электоральной смерти, а БПП – дотянуть до 2019 года, до президентских выборов, и не допустить досрочных выборов в Раду.

"Вброс" от власти

Не верит в перспективы возможного слияния двух партий политический аналитик Дмитрий Корнейчук.

По его мнению, сама информация об объединении — "вбросы" в СМИ от власти.

"Переводим с языка политтехнологий. Ни о каком объединении нет пока и речи. Порошенко очень беспокоит игра Турчинова-Авакова (как своя, так и в союзе с Юлей) и Яценюка-Гройсмана. И президентские политтехнологи сейчас хотят на опережение их максимально "примазать" к Порошенко. Дескать, это все одна банда, которая в итоге пойдет в одном проекте", — сообщил Корнейчук.