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    Политика

    Задержание сына главы МВД. "Народный фронт" призвал вмешаться Запад

    Тема:

    Рюкзаки и дело. Обыски у сына Авакова (22)

    (обновлено: )28103
    В партии расценивают задержание сына главы МВД "как политическое давление на министра персонально и Национальную полицию в целом, политическую партию "Народный фронт" и фракцию этой партии".
    Обыски у сына Арсена Авакова Александра
    057.ua

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Члены парламентской фракции "Народный фронт" обнародовали заявление с осуждением задержания сына главы МВД Александра Авакова и призвали послов стран Большой семерки вмешаться в конфликт.

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    "Мы расцениваем это действие как политическое давление на министра персонально и Национальную полицию в целом, политическую партию "Народный фронт" и фракцию этой партии. Так называемая антикоррупционная борьба превратилась в борьбу за власть, борьбу за проведение досрочных выборов, на борьбу за формирование политических проектов под эгидой антикоррупционных органов", – говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой "Народного фронта".

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    Также в политсиле подчеркнули, что однозначно выступают за создание Антикоррупционного суда.

    Ранее во вторник СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова.

    НАБУ подтвердило позже, что обыски проходили у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года. 

    Также стало известно о задержании трех человек по этому делу. Сыну Авакова НАБУ и САП уже сообщили о подозрении.

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