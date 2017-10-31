Задержание сына главы МВД. "Народный фронт" призвал вмешаться Запад

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КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Члены парламентской фракции "Народный фронт" обнародовали заявление с осуждением задержания сына главы МВД Александра Авакова и призвали послов стран Большой семерки вмешаться в конфликт.

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"Мы расцениваем это действие как политическое давление на министра персонально и Национальную полицию в целом, политическую партию "Народный фронт" и фракцию этой партии. Так называемая антикоррупционная борьба превратилась в борьбу за власть, борьбу за проведение досрочных выборов, на борьбу за формирование политических проектов под эгидой антикоррупционных органов", – говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой "Народного фронта".

Также в политсиле подчеркнули, что однозначно выступают за создание Антикоррупционного суда.

Ранее во вторник СМИ сообщили, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в семье министра внутренних дел Авакова.

НАБУ подтвердило позже, что обыски проходили у сына Авакова Александра в рамках расследования дела о рюкзаках, которые МВД закупило в конце 2014 — в начале 2015 года.

Также стало известно о задержании трех человек по этому делу. Сыну Авакова НАБУ и САП уже сообщили о подозрении.