Парубий: партия Порошенко и "Народный фронт" намерены объединиться

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил о переговорах по объединению президентского "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" экс-премьера Арсения Яценюка. Однако, по его словам, окончательное решение пока не принято.

"Известно, что идут консультации (об объединении двух партий — ред.), также известно, что ни одно решение по этому поводу не принято", — сказал Парубий на брифинге, который в прямом эфире транслировали украинские телеканалы. При этом он отказался сообщать детали консультаций.

Спикер Рады Парубий был избран в украинский парламент от партии "Народный фронт".

С осени в Украине фактически стартует неформальная избирательная кампания: политики будут готовиться сначала к президентским, а затем к парламентским выборам, которые пройдут в 2019 году.

На этом фоне уже активизировались переговоры между различными партиями о будущих союзах. В частности, ранее в СМИ появилась информация об объединении "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта" в новую партию. По данным СМИ, сейчас просчитываются различные конфигурации будущего взаимодействия, однако официально партии такие переговоры не подтверждали.